В Украине предлагают ввести новую ежемесячную выплату на детей до 5 лет

Размер выплат хотят привязать к реальным расходам на базовые потребности ребенка

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Для украинских семей, где есть дети от 1 года, предлагают ввести ежемесячную государственную помощь. Выплачивать ее, по замыслу автора петиции, должны до начала посещения учреждения дошкольного образования.

В петиции на сайте Кабинета министров Мария Руденко подчеркивает – ребенка могут не сразу принять в учреждение дошкольного образования из-за нехватки мест и возраста, поэтому родители вынуждены оставаться с ним дома, а расходы не уменьшаются. Она просит Кабмин рассмотреть возможность введения выплаты, установить предельный возраст получения помощи – 5 лет, в случае если ребенок не может посещать детский сад из-за обстоятельств, не зависящих от родителей.

Петиция о выплатах детям от 1 года

Относительно размера выплаты также есть предложение: "установить размер помощи на уровне, соответствующем реальным расходам на базовые потребности ребенка, с возможностью дальнейшего пересмотра и индексации в соответствии со стоимостью жизни". Среди требований также то, чтобы эта выплата предоставлялась независимо от других видов помощи ребенку со стороны государства.

Отметим, петицию может подать любой желающий, и, чтобы Кабмин ее рассмотрел, необходимо собрать как минимум 25 000 подписей.

Выплаты на детей в Украине

В Украине в 2026 году действуют такие основные государственные выплаты на детей:

• При рождении ребенка: 50 000 грн единовременно.

• Пособие по уходу за ребенком до 1 года: 7 000 грн ежемесячно (или 10 500 грн в месяц для детей с инвалидностью).

• Программа "єЯсла" (уход за ребенком от 1 до 3 лет): 8 000 грн ежемесячно при условии, что родители или законные представители работают в режиме полного рабочего времени (12 000 грн для детей с инвалидностью).

С 2028 года в Украине должен заработать "єСадок" – программа ежемесячной помощи родителям детей от 3 до 6 лет в сумме 8000 грн (если ребенок имеет инвалидность – 12 000 грн ежемесячно до 7–8 лет). Именно этот вид помощи предоставляется семьям, где законный представитель ребенка начал работать полный день, а у ребенка нет места в коммунальном садике, местная власть не оплатила услуги по уходу/дошкольному образованию в другом учреждении, а громада не обеспечила другой тип дошкольного образования.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Украине предлагают вернуть религиозное обучение в школы. Петиция рекомендует ввести чтение Библии с 3 лет и до окончания 11 класса.