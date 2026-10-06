Миллиарды "с воздуха": как НБУ кормит банки, пока государству не хватает денег на оборону

Украинские банки во время войны стали тотально зависимыми от Нацбанка

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На фоне дефицита средств в государственном бюджете Украины известно, что казна недополучит около 100 млрд грн (около $2 млрд) от Национального банка. Его прибыль значительно снизилась (со 146 млрд грн в 2026 году до прогнозируемых 48,7 млрд грн в 2027 году).

При этом политика регулятора в отношении коммерческих банков вызывает большие вопросы. Детальнее читайте в материале "Телеграфа": "Вкладчикам – ноль, банкам – 16%: где можно найти дополнительные $2 млрд на оборону Украины".

Пока рядовым вкладчикам (не военным, — Ред.) государственные банки (ПриватБанк и Ощадбанк) предлагают скромные 10–13% годовых до уплаты налогов (или 0% по обычным карточным счетам), коммерческие банки имеют возможность зарабатывать с минимальным риском на депозитных сертификатах самого НБУ. Регулятор выплачивает финансовым учреждениям от 16% до 18,8% годовых — причем 16% начисляются всего за сутки размещения (депозитные сертификаты overnight). А за размещение на три месяца – 18,5–18,8% годовых.

Эта щедрость усилилась с началом полномасштабной войны: летом 2022 года Нацбанк резко поднял учетную ставку с 10% до 25% годовых. Даже её последующее снижение до нынешних 16% ничего не изменило. Оказывается, что банкам отказать в депозитных процентах или значительно их снизить нельзя, потому что они сильно подсели на эту "иглу" и по-другому могут даже закрыться. В то же время отказать государству, даже в условиях войны, регулятор считает нормальным.

Динамика по общим выплатам НБУ по депозитным процентам всем банкам следующая:

1 января 2026 года — 72 млрд грн (по вложенным 690 млрд грн);

1 июля 2026 года — 48,2 млрд грн (по вложенным 579,2 млрд грн);

1 августа 2026 года — 53,9 млрд грн (по вложенным 594,3 млрд грн);

1 сентября 2026 года — 57 млрд грн (по вложенным 490,1 млрд грн).

НБУ объясняет такую щедрость борьбой с инфляцией, используя банки как "денежные пылесосы" для изъятия лишней ликвидности. Когда-то эта логика действительно работала, но не сейчас. На данный момент такие факторы уже не являются ключевыми для ценообразования и лишь незначительно влияют на рост цен.

В текущей кризисной ситуации Нацбанку, вероятно, придется пойти на два непопулярных шага:

Дать правительству передышку и отсрочку по текущим выплатам процентов по ОВГЗ (облигации внутреннего государственного займа), находящимся в портфеле НБУ. Из-за пустой казны регулятору придется искать другие источники доходов. Подобное в финансовой истории Украины уже случалось: в 1998–2000 годах правительство реструктуризировало внутренние гособлигации на 10,5 млрд грн, а в 2017 году — на 219,6 млрд грн сроком на 30 лет. Постепенно снижать проценты по депозитным сертификатам для коммерческих банков, требуя от них перестройки бизнес-стратегий под угрозой закрытия. Снижение ставки на 1–3% ниже учетной ставки (16%) не станет шоком для банковской системы, но позволят высвободить ресурсы для поддержки воюющего государства.

"Не должно обескровленное государство во время страшной войны кормить банкиров, "подсевших" на шаровые заработки, особенно в такой трудный момент. Банкиры вспомнят, как можно меньше зарабатывать в Нацбанке, тем более, что они так жили длительное время до полномасштабного вторжения", — отметила журналистка "Телеграфа" Елена Лысенко.

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Для сравнения: в 2020 году среднесуточный объем средств, которые банки размещали на депозитах в НБУ, составлял 23,3 млрд грн. К сентябрю 2026-го этот показатель вырос в 21 раз, достигнув 480–500 млрд грн. Такую динамику явно нельзя назвать здоровой особенно на фоне дефицита госбюджета.