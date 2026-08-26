Старі плівкові фото з сімейного архіву можуть вас озолотити: що шукають колекціонери

Вартість залежатиме багатьох факторів

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Старі фотографії, які роками припадають пилом на полицях, у сімейних альбомах або на антресолі, можуть не просто виявитися пам’ятними знімками, а й принести своєму власнику непоганий дохід. Колекціонери готові заплатити чималі гроші за деякі кадри.

"Телеграф" вирішив поцікавитися у штучних інтелектів ChatGPT, Gemini та Grok, за якими старими плівковими фото найчастіше полюють на аукціонах та на онлайн-майданчиках.

Всі три цифрові розуми зійшлися на думці, що вік знімка не робить його більш цінним. Найважливіше те, що на ньому зображено, унікальність цієї фотографії та її історія.

Рідкісні деталі можуть виявитися ціннішими за саму фотографію.

Згідно з інформацією від ChatGPT, найчастіше колекціонери звертають увагу на ті фото, в яких показано минуле таким, якими воно було у повсякденному житті. На знімках можуть бути відображені старовинні будинки, вулиці, які вже виглядають інакше.

Також залучити можуть фото з відомими людьми, які були зроблені ще дуже давно, а можливо навіть до їхньої популярності.

Фото зі старими цінниками в магазинах чи кіосках також користуються популярністю, оскільки це велика пам’ять.

Або ж, наприклад, це може бути фотографія старих автомобілів, транспорту чи техніки.

Відповідь ChatGPT/"Телеграф"

У той же час Gemini повідомляє, що цінними можуть також надати фотографії традиційного одягу, народних обрядів, перших побутових приладів тощо.

Відповідь Gemini/"Телеграф"

Grok пише, що цікавим є також цілі сімейні альбоми з підписами, датами та географічними позначками.

Відповідь Grok/"Телеграф"

Скільки можуть заплатити за знімки

Якщо говорити про вартість таких кадрів, то, як каже ШІ, за звичайні старі фотографії покупець може запропонувати лише кілька десятків чи сотень гривень. Але, наприклад, добірка фотографій на певну тематику може вийти дорожче.

Але якщо це рідкісні історичні фотографії, тоді може йтися про тисячі і навіть десятки тисяч гривень. Особливо в тому випадку, якщо є достовірна інформація про автора фото, час та місце його створення. Цінність додає і сама подія чи об’єкт, які зображені на фото.

Найдорожчими є колекційні чи авторські роботи. Тоді їхня вартість може визначатися ім’ям фотографа або рідкістю кадру.

Як перевірити свій архів Інфографіка: "Телеграф"/ШІ

Де продавати фото

Найчастіше раритетні фотографії продають на сайтах колекціонерів. Так, наприклад, знімки можна спробувати продати на Violity – це найбільший інтернет-аукціон та спільнота для колекціонерів, де продають та купують антикваріат, предмети старовини, монети, військові артефакти, прикраси та інші історичні цінності.

Продаж фото на сайті Violity

Також дехто продає старі знімки на ОЛХ.

Продаж фото на сайті ОЛГ

У Києві також можна звернутися:

ТОВ "Антик-центр" — аукціонний будинок на Андріївському узвозі;

Галерея "Вернісаж" — антикварна галерея на вул. Рейтарській;

Антикварний салон "Дукат" — вул. Володимирська;

Клуб "Колекціонер" — спеціалізований магазин колекційних речей;

Цінитель — антикварний магазин;

Ocenka — Покупка Антикваріату — якщо потрібна саме оцінка.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чому старі радіоприймачі знову популярні серед молоді.