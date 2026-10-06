Вкладчикам – ноль, банкам – 16%: где можно найти дополнительные $2 млрд на оборону Украины

Регулятору следует изменить приоритеты

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Украинские банки во время войны стали тотально зависимыми от Нацбанка: именно там они "черпают" значительную часть своих доходов — 43%, а не на выполнении своих прямых функций, таких как кредитование, переводы, продажа валюты и т.д. Иными словами, банки — при посредничестве центрального банка — зарабатывают преимущественно на правительственных средствах, хотя государству не хватает денег на оборону и социальные расходы.

"Телеграф" узнал, какие банки больше всего зарабатывают на НБУ и государственной казне (откуда регулятор, собственно, и берет средства). А еще узнали, кто из финучреждений больше подсел на эту государственную "иглу", и рискует своим существованием, вплоть до закрытия, — в случае сворачивания Национальным банком этого направления. А такой сценарий вполне реален, ведь у самого Нацбанка в 2027 году ожидаются огромные проблемы с заработками — он снизил прогнозируемые доходы на 2/3 и уже известно, что НБУ не добавит в казну почти 100 млрд грн или более $2 млрд… которые крайне нужны.

Кто существенно заработал на депозитах Нацбанка

Банковская система Украины — совсем не мощный локомотив, который вытягивает экономику в самые тяжелые времена. Напротив: наши банки больше похожи на наркоманов, которые подсели на государственные деньги и продолжают тянуть их даже во время войны.

Начнём с того, как зарабатывают на своих деньгах обычные люди. Вы приходите в банк и открываете депозит, например, на 6 или 12 месяцев. Оставляете деньги на оговоренный срок без права забрать их раньше, а банк платит вам проценты.

В настоящее время для обычного не военного вкладчика ставки в государственном ПриватБанке составляют 10–13% годовых до налогообложения, или примерно 7,7–10% после налогов. В Ощадбанке — 10,5–13% до налогообложения или примерно 8,1–10% после налогов.

Если вы просто держите деньги на карточном счете, банк обычно ничего вам не платит. Это 0% годовых, зато денежными средствами можно свободно пользоваться.

А теперь – о банках. Они тоже могут размещать деньги под проценты, но уже в Национальном банке. Для этого покупают его депозитные сертификаты. По принципу заработка это сродни обычному депозиту: банк передает НБУ деньги на определенный срок и получает за это проценты.

Только условия для банков гораздо выгоднее, чем для рядового вкладчика. НБУ платит им от 16 до 18,8% годовых. Причем 16% годовых банки получают за размещение денег всего на сутки — в депозитных сертификатах overnight. А за размещение на три месяца – 18,5–18,8% годовых. Это годовые ставки: за конкретный срок проценты начисляют пропорционально его продолжительности.

То есть человеку для заработка приходится оставлять деньги на 6–12 месяцев, а банк получает значительно более высокую ставку, размещая средства на один день или всего на три месяца. НБУ очень щедр к банкирам.

Эта "щедрость" обострилась после начала полномасштабного вторжения. Летом 2022 года Нацбанк резко повысил учетную ставку с 10% до 25% годовых. Даже после ее понижения до нынешних 16% ситуация не изменилась.

Главная проблема — в ставках по депозитным сертификатам НБУ: они находятся на уровне учетной ставки или выше и составляют 16–18,8% годовых. Хотя до большой войны была и другая практика: по таким инструментам платили на 1–2 процентных пункта меньше учетной ставки.

Механизм прост: банки размещают деньги в НБУ, Нацбанк платит им высокие проценты, а банки привыкают к этому заработку. Именно на эти щедрые выплаты они и подсели.

До сих пор о депозитных сертификатах и заработках банков было известно только в общих чертах: НБУ не детализировал эту информацию. Но "Телеграф" смог получить подробную информацию и теперь мы знаем, какие банки снимают все сливки.

ТОП-10 банков, которые на 1 августа 2026 года больше всего заработали на процентах от депозитных сертификатов НБУ:

Государственный Приватбанк — 8,1 млрд грн (вложив 107 млрд грн). Государственный Ощадбанк — 6,2 млрд грн (вложив 28,6 млрд грн). Американский Ситибанк — 4,7 млрд грн (вложив 52,5 млрд грн). Украинский Универсалбанк (monobank) Сергея Тигипко — 3,7 млрд грн (вложив 45,6 млрд грн). Французский Креди Агриколь Банк – 3,5 млрд грн (вложив 36,7 млрд грн). Украинский ПУМБ Рината Ахметова — 2,8 млрд грн (вложив 34,1 млрд грн). Австрийский Райффайзен Банк – 2,8 млрд грн (вложив 15 млрд грн). Венгерский ОТП Банк – 2,7 млрд грн (вложив 28,2 млрд грн). Государственный Укрэксимбанк — 2,5 млрд грн (вложив 35 млрд грн). Государственный Сэнс Банк – 2,3 млрд грн (вложив 33,1 млрд грн).

Для понимания: Приватбанк вложил на нацбанковские депозиты 107 млрд грн, и это более половины всех средств, которые он собрал у бизнеса — всего 197,8 млрд грн. Взял у компаний дешево и просто отдал НБУ задорого. В то же время, такое вложение Привата сопоставимо с общим объемом кредитования им населения, которое за это же время было профинансировано на 120 млрд грн.

Все помнят, что по данным НБУ в Приватбанке всего 24 млн вкладчиков-физлиц, а активных (которые пользуются карточками) — 18 млн. Большинство из этих 18 млн карт имеют кредитные лимиты, то есть миллионы людей были прокредитованы на 120 млрд грн. Прокредитованы и не факт, что все и вовремя они отдадут. На этом фоне вложения 107 млрд грн в Нацбанк – легкие деньги. Самый простой заработок: вложил и можно не сомневаться, что получишь 8,1 млрд грн еще до конца года. Без риска, сверхусилий и дополнительных затрат.

Еще более интересна депозитная история Ситибанка, который в тройке дорогих и самых крупных вкладчиков Нацбанка. В Украине эта структура не открывает счета физлицам (хотя дома банк розничный), работает только с бизнесом. В то же время в этой украинской структуре держит счета едва ли не каждая западная крупная компания, которая остается в нашем государстве, потому что это дочерний банк американской Citigroup Inc., и считается надежным, что очень важно для Запада. Так вот, эти компании внесли в украинский Ситибанк вкладов аж на 74,3 млрд грн.

Что все западники получили за это? Думаете, огромное кредитование? Нет. Из этих 74,3 млрд грн Ситибанк выдал корпоративных кредитов на крошечные 8 млрд грн, еще немного приобрел наши гособлигации — на 9,9 млрд грн. ОВГЗ — тоже не сверхтяжелый пассивный доход, которым через мобильные приложения в последнее время хорошо овладели многие простые люди. Зато львиную долю денег Сити вложил в депозитные сертификаты НБУ — на 52,5 млрд грн (70,7% вкладов). Вложился, а дальше можно не париться и спокойно семечки щелкать.

Кто быстро проедает доходы от Нацбанка

Еще интереснее оценить "подарки" НБУ в контексте доходов крупных банков до налогообложения — это все заработки, по которым отменены все текущие расходы (за собранные депозиты, резервы по кредитам, на собственное содержание с зарплатами/премиями и т.п.). Таким образом, мы сможем увидеть, что в ряде крупных банков, рассказывающих об огромных достижениях в кредитовании и технологических услугах, наибольшая доля заработка припадет не на что-то крутое и прогрессивное, а на пассивные заработки на депозитных сертификатах НБУ.

"Телеграф" рассчитал, какой процент с итогового дохода (до налогообложения) приходится именно на заработки по нацбанковским депозитам (на 1 августа 2026 года). Спойлер: есть банки, которые больше всего заработали именно на операциях с НБУ, после чего активно транжирили деньги:

Государственный Сэнс Банк заработал на депозитных сертификатах НБУ 2,3 млрд. грн. А его общий доход от всей деятельности после учета расходов составил всего 2 млрд. грн. То есть в других направлениях чистые заработки (за вычетом расходов) были не такими "жирными", при этом долю нацбанковского заработка "сэнсовцы" проели: поглотили расходы и результаты других операций и на собственное функционирование (зарплаты и другие текущие оплаты). Если бы не было "благотворительности" от НБУ, не было бы и таких доходов.

заработал на депозитных сертификатах НБУ 2,3 млрд. грн. А его общий доход от всей деятельности после учета расходов составил всего 2 млрд. грн. То есть в других направлениях чистые заработки (за вычетом расходов) были не такими "жирными", при этом долю нацбанковского заработка "сэнсовцы" проели: поглотили расходы и результаты других операций и на собственное функционирование (зарплаты и другие текущие оплаты). Если бы не было "благотворительности" от НБУ, не было бы и таких доходов. А – Банк братьев Григория и Игоря Суркисов – 104,2% : заработал на депосертификатах 1,74 млрд грн, а в целом на всем – только 1,67 млрд грн.

: заработал на депосертификатах 1,74 млрд грн, а в целом на всем – только 1,67 млрд грн. Французский Креди Агриколь Банк — 97,8% : заработал на депосертификатах 3,47 млрд грн, а всего — всего 3,54 млрд грн.

: заработал на депосертификатах 3,47 млрд грн, а всего — всего 3,54 млрд грн. Государственный Сбербанк — 80,1% : заработал на депосертификатах 6,2 млрд грн, а всего — 7,7 млрд грн.

: заработал на депосертификатах 6,2 млрд грн, а всего — 7,7 млрд грн. Венгерский ОТП Банк — 56,8% : заработал на депосертификатах 2,7 млрд грн, а всего — 4,7 млрд грн.

: заработал на депосертификатах 2,7 млрд грн, а всего — 4,7 млрд грн. Универсал Банк (monobank) Сергея Тигипко — 40%: заработал на депосертификатах 3,7 млрд грн, а всего — 9,2 млрд грн.

Технично отработали. Собрали деньги населения на карточки, по которым ничего не платят (0% годовых), отнесли в Нацбанк под 16% годовых, и с остальным бизнесом можно не сильно напрягаться. Хотя другие заработки тоже были, но не такие солидные и простые. А здесь все, как в старой поговорке, — ловкость рук и никакого мошенничества. Все законно, это позволяет текущая денежная политика Национального банка.

Национальный банк. Фото НБУ

Какие банки на грани закрытия

Ситуация в перечисленных банках непростая – их заработки очень зависят от НБУ. Но это еще не кризисное состояние. Есть банки, которые почти не имеют других заработков, кроме как по нацбанковским депозитам. И если регулятор вдруг их упразднит, то у них будет не просто кризис, они окажутся на грани закрытия. То есть будут нуждаться в радикальных шагах:

Массовом закрытии отделений и увольнении персонала.

Резком сокращении большинства других расходов.

Коренном изменении бизнес-плана и стратегии развития.

Продаже или закрытии банка.

К сожалению, таких примеров немало, и каждый из таких банков все о себе знает.

"Телеграф" планирует публикацию имен и показателей наиболее зависимых от НБУ банков. И готов предоставить этим банкам возможность самостоятельно объяснить свою политику еще до публикации, и сообщить о возможном изменении/коррекции стратегии. Отправляйте свои объяснения на почту "Телеграфа", ответы будут изучены и могут цитироваться в публикации.

К примеру, итальянский Правэкс Банк на 1 августа 2026 года заработал на депосертификатах сразу 450,5 млн грн (вложив 5,1 млрд грн) – немалая сумма для такой структуры, особенно на фоне общего дохода (до налогообложения) всего на 3,6 млн грн. То есть зарабатывает по другим направлениям Правэкс крайне мало, зато много тратит. Похожая ситуация с Аккордбанком семьи советницы президента Оксаны Маркаровой (мужу принадлежит 74,8% акций): заработал на сертификатах 1,1 млрд грн (вложив 12,5 млрд грн), а доход до налогов показал всего на 50 млн грн.

Совсем все плохо с Альянс Банком Александра Сосиса, который заработал благодаря Нацбанку 37,9 млн (вложив 118 млн грн) и показал за 7 месяцев 2026 года убыток на 190 млн грн. Не похоже, что в банке умеют зарабатывать и обладают адекватной бизнес-моделью. Однако тратят точно слишком много, в чем лишь профессиональные аудиторы разобраться смогут.

Всего в Украине около 20 из 59 действующих (почти треть) банков зарабатывают на депозитных сертификатах более 100% своего доналогового дохода. Это проблема.

А если рассчитать средний показатель за 7 месяцев 2026 года (где есть полная финотчетность банков), то получится, что в целом по всей банковской системе в среднем 43% от общего дохода (налоги) приходится именно на выплаты от Нацбанка по депозитным сертификатам. То есть выплаты регулятора составили 53,9 млрд грн при совокупном доходе (до налогообложения) 125,4 млрд грн.

Динамика по общим выплатам НБУ по депозитным процентам всем банкам следующая:

1 января 2026 года — 72 млрд грн (по вложенным 690 млрд грн);

1 июля 2026 года — 48,2 млрд грн (по вложенным 579,2 млрд грн);

1 августа 2026 года — 53,9 млрд грн (по вложенным 594,3 млрд грн);

1 сентября 2026 года — 57 млрд грн (по вложенным 490,1 млрд грн).

По итогам 2026 года можем выйти за 72 млрд грн процентов. Нездоровая ситуация, откровенно болезненная, не может не смущать редакцию "Телеграфа", особенно в сложных макроэкономических условиях, затруднительном состоянии госбюджета и при усиленных атаках врага (приводящих к проблемам с выплатой кредитов). В 2014-2017 годах Украина уже переживала закрытие более 90 банков, половины всей банковской системы, и никто не хочет повторения такого сценария, особенно в текущих условиях.

Где Нацбанку взять $2 млрд

Премьер-министр Сергей Корецкий ежедневно говорит, что в Украине сверхсложный бюджетный кризис. А еще об огромной дыре в государственном бюджете, о сверхсложных переговорах с международными партнерами по финансированию, проблемном выполнении требований западных кредиторов (в том числе о принятии ряда законов) и утверждении реалистического госбюджета на 2027 год.

Нацбанк вовлечен во многие из этих процессов, а самый критический вопрос стоит по последнему пункту. С наполнением госбюджета на 2027 год у НБУ настоящая проблема..

В 2027 году власти рассчитывали по меньшей мере на повторение прошлогодней прибыли Национального банка и перечисления в госбюджет не менее 146 млрд грн. Впрочем, НБУ этого не обеспечит. Это видно из проекта госбюджета. Регулятор обещает всего 48,7 млрд грн, то есть на две трети меньше. Не хватает почти 100 млрд грн или более 2 млрд долларов, и это большая проблема. Из-за которой, в том числе, будут расти налоги.

Теперь понятно, что проблема с перспективой поднятия налогов во время страшной войны возникает на фоне огромных расходов Нацбанка на депозиты для банков, которым нравится красиво жить за его средства, не жалея денег на себя. Это очень не нравится ни правительству, ни парламенту. Особенно на фоне процентов, которые Кабмин платит по гособлигациям тому же НБУ.

Здесь вишенка на тортике. Многие считали, что когда Нацбанк платит банкам проценты по депозитным сертификатам, то он печатает новые деньги, что это эмиссионная гривна. Но НБУ это опроверг в официальном ответе "Телеграфу". Это не так. Регулятор платит из собственного дохода, а наибольшую долю такого дохода составляют правительственные деньги — проценты, которые Кабмин платит Нацбанку по внутренним гособлигациям (ОВГЗ).

В свое время Национальный банк накупил гособлигаций Кабмина на огромную сумму — 655,8 млрд грн. Надо было купить, чтобы покрыть дефицит бюджета и предоставить деньги на оборону. И правительство всю дорогу платит за это немалые проценты, даже в сложное военное время тянет эту лямку. Эти проценты уходят в доход НБУ, из которого банки получают свои депозитные заработки.

Хотя по логике войны и здравого смысла Нацбанку стоило бы уменьшать расходы, и большую часть прибыли отдавать обратно — в госбюджет. Но тут он вдруг говорит, что самый критический момент не прибавит 100 млрд грн или $2 млрд.

Оказывается, что банкам отказать в депозитных процентах или значительно их снизить нельзя, потому что они сильно подсели на эту "иглу", и вдруг кто-то из них закроется (даже небольшой). А вот отказать всему государству, даже за счет обороны, это, оказывается, нормально.

Аргументы Нацбанка сводятся сугубо к монетарной политике и сдерживанию инфляции. Банки являются для НБУ денежными пылесосами, собирающими вклады населения на счета, чтобы они не вкладывались в товары/услуги и не разгоняли розничные цены. Когда-то эта логика действительно работала, но не теперь. Поскольку сейчас такие монетарные факторы не являются ключевыми для ценообразования и незначительно влияют на подорожание.

Самое важное теперь:

Подорожание топлива из-за войны США с Ираном.

Усиление вражеских атак на склады и логистику.

Увеличение расходов бизнеса на безопасность.

Растущие бюджетные расходы по военному, энергетическому и другим направлениям.

Увеличение расходов на фонды оплаты труда из-за кадрового дефицита.

Административное регулирование тарифов на коммунальные и другие услуги.

Есть в этом списке также валютно/курсовая политика и монетарный фактор, но их значимость постепенно уменьшается. К тому же, по официальной статистике можно увидеть, что 61% вкладов населения (на 931,7 млрд грн) приходится на пять госбанков, с которыми правительство может договориться, как говорят, не за деньги (не за проценты по нацбанковским сертификатам), а идеологически. Их собственник – Министерство финансов.

В то же время известно, что большинство вкладов в украинских банках — 67% (1 трлн грн) — это деньги на карточных счетах. Во время войны людям страшно держать много на депозитах, с которых средства нельзя снять месяцами, на всякий случай их держат под рукой. Никакие проценты от банков это отношение не изменят, потому что это не о заработке, а о спокойствии. Поэтому нет смысла Нацбанку переплачивать по краткосрочным депосертификатам – это деньги на ветер. Когда сейчас банки платят людям по карточным счетам 0%, а отдают НБУ под 16% — это не просто слишком много, а даже выглядит как откровенное вымогательство.

Можно не сомневаться, когда Нацбанк спустит этот процент, скажем, на 10%, а впоследствии и на 6%, то на картах населения будет оставаться не меньше денег, а банки продолжат нести это на суточные сертификаты НБУ. Потому что даже 6% безрискового заработка в бесплатных краткосрочных деньгах на ровном месте – это большая удача. На корпоративных кредитах меньше зарабатывают. Кто говорит другое — лицемерит.

При этом Национальному банку необязательно сильно сокращать учетную ставку с текущих 16% годовых. Достаточно будет изменить формулу, по которой рассчитываются проценты его депосертификатов, это банкиры пафосно называют дизайном монетарной политики. Но на практике все просто: НБУ будет платить банкам на 1-2% меньше учетной ставки, а может и на 3%. Такие уменьшения ставки банки уже проходили и никого это не будет шокировать.

Не исключено, что в текущий кризисный момент Нацбанку придется идти на два непопулярных шага:

Предоставить правительству паузу и отсрочку с текущими выплатами процентов по ОВГЗ в портфеле НБУ. Нацбанку придется кое-где искать новые заработки. Все потому, что в бюджете нет денег. И это будет не впервые в нашей финансовой истории: в 1998-2000 правительство провело реструктуризацию по внутренним гособлигациям на 10,5 млрд грн. А в 2017 году вообще на 219,6 млрд грн на срок в 30 лет.

Начать постепенно срезать проценты для банков по своим депосертификатам и требовать изменений в их стратегиях развития или закрытия.

Не должно обескровленное государство во время страшной войны кормить банкиров, "подсевших" на шаровые заработки, особенно в такой трудный момент. Банкиры вспомнят, как можно меньше зарабатывать в Нацбанке, тем более, что они так жили длительное время до полномасштабного вторжения. К примеру, еще в спокойном 2020 году среднесуточное размещение банков на депозитах НБУ составило 23,3 млрд грн, а в сентябре 2026 года оно достигло 480-500 млрд грн, то есть подскочило в 21 раз. Что точно нельзя считать здоровой практикой, но банки точно помнят, как жить иначе. И их следует постепенно возвращать в норму, потому что государство не тянет расходы на них.

Ранее "Телеграф" рассказывал, сколько в Украине можно перевести денег с карты за месяц.