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Занимайте очередь уже сейчас: завтра в "АТБ" дешевеет популярная колбаса

Автор
Марина Бондаренко
Дата публикации
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Цена вареной колбасы снизится на 45 гривен
Цена вареной колбасы снизится на 45 гривен. Фото Коллаж "Телеграфа"

Скидка составит более 30% цены

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У "АТБ" уже скоро изменится цена на один из продуктов в магазине. Скидка будет ощутима, поэтому покупателям стоит обратить внимание на это предложение.

Акция стартует с 6 октября, а новая стоимость приятно удивит планирующих покупки. О предстоящей скидке сообщил пользователь Threads под ником super_znyzhky_akcii.

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Вареную колбасу "До пюрешки" весом 500 граммов от ТМ "М'ясна лавка"/"Своя лінія" можно будет приобрести за 95,90 гривны вместо 140,90 гривны. Таким образом, цена снизится на 45 гривен за упаковку.

Скидка будет составлять около 32% от первоначальной стоимости. Акция начнется 6 октября, так что именно с этой даты колбасу можно будет приобрести по указанной цене.

Какие товары можно купить дешевле до 6 октября

Что предлагают в мясном отделе

Например, среди товаров со скидками — нагетсы "ІЗЇ" 400 г: их цена снизилась со 133,90 до 79,50 грн, то есть на 40%. Творожные палочки "ІЗЇ" 300 г также продают со скидкой 40% — за 129,50 грн вместо 215,90 грн.

Колбаса "Губернаторська" стоит 439,89 грн/кг вместо 634,97 грн/кг, а куриная вареная колбаса 300 г — 45,49 грн вместо 65,40 грн. На обе позиции действует скидка 30%.

Мясо мидий 350 г сейчас можно приобрести за 96,90 грн. вместо 138,90 грн. Семга Norven 210 г и форель Norven 210 г продаются по 299,90 грн вместо 402,40 грн за упаковку.

Тунец De Luxe Foods&Goods Selected 185 г в собственном соке или масле стоит 67,90 грн вместо 90,50 грн. Пельмени куриные "День у День" 0,8 кг продают за 89,90 грн, тогда как раньше они стоили 114,90 грн.

Шашлык кавказский #ЦЕМЯСО можно приобрести по 208,99 грн/кг вместо 261,55 грн/кг. Филе цыплят-бройлеров "Чебатурочка" стоит 207,89 грн/кг вместо 259,89 грн/кг.

Хек "День у День" продается по 220,70 грн/кг вместо 275,89 грн/кг. Печень трески 121 г стоит 111,90 грн вместо 139,90 грн.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о скидке в "АТБ", благодаря которой популярный продукт можно приобрести на 170 гривен дешевле всего до 6 октября.

Теги:
#Цены #Скидки #АТБ