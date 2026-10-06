Может ли Путин "отметить" день рождение ударом по Украине: что происходило 7 октября раньше

Военные усиливают защиту неба

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В ночь на 7 октября Россия, вероятно, готовит новый массированный удар по Украине. Не исключено, что атака может произойти на день рождения российского главы Владимира Путина.

Первыми об этом заявили мониторинговые каналы, а затем подготовку масштабной атаки подтвердил президент Владимир Зеленский, ссылаясь на данные разведки.

Утром 6 октября мониторинговый канал "єРадар" сообщил: российские силы завершают подготовку к возможному массированному ракетному удару. Канал оценивает, что для налета могут привлечь стратегическую авиацию, а суммарный залп способен достичь около 70 ракет. Фиксировали и передислокацию самолетов стратегической авиации РФ.

К применению готовы баллистические ракеты "Искандер-М", "КН-23", "Циркон" и "Оникс-М" из Брянской, Курской, Воронежской и Ростовской областей.

Позже информацию о намерениях врага подтвердил Зеленский.

"Сегодня получили обновленную информацию от разведки о подготовке россиян к массированному удару. Готовим противодействие", – сообщил президент.

По словам главы государства, украинские власти и военные уже определили первоочередные задачи для отражения возможного удара. Отдельно на совещаниях обсуждали усиление ПВО, распределение средств прикрытия неба и поставки боеприпасов для зенитных систем.

Почему именно 7 октября

7 октября Владимиру Путину исполняется 74 года. На фоне этого возникает логичный вопрос: попытается ли Кремль использовать день рождения российского президента как символический повод для атаки?

Впрочем, считать 7 октября устоявшейся "датой для обстрелов" нет оснований. Статистика прошлых лет показывает, что масштабных ударов конкретно в этот день не фиксировали.

В 2022 году обстановка оставалась тяжелой, но 7 октября Россия не устраивала масштабного налета с воздуха. В ночь на эту дату дроны-камикадзе атаковали Николаевскую область и Запорожье, а днем по Запорожью ударили ракетами. За те сутки Генштаб зафиксировал два ракетных и пять авиационных ударов, а также более десяти обстрелов из РСЗО.

В 2023 году накануне, в ночь на 6 октября, армия РФ запустила 33 Shahed – украинская ПВО сбила 25 из них. Сам день 7 октября также прошел без масштабного воздушного налета: ночью оккупанты били по портовой инфраструктуре Одесской области и по Миргороду.

В 2024 году в ночь на 7 октября Россия вновь атаковала ракетами и дронами. Тогда силы ПВО уничтожили 32 ударных беспилотника и две ракеты "Кинжал". О беспрецедентном массированном ударе по всей стране речи не шло.

Заметнее атака оказалась в 2025 году: в ночь на 7 октября по Украине выпустили 152 ударных дрона и две баллистические ракеты. В следующую ночь, с 7 на 8 октября, последовал запуск еще 183 беспилотников.

Были ли раньше обстрелы на день рождения Путина. Инфографика: "Телеграф" / ИИ

Четкой закономерности с привязкой ко дню рождения Путина нет. В разные годы около 7 октября удары действительно фиксировали, но их масштаб и характер каждый раз заметно отличались.

Текущая ситуация отличается другим важным фактором: о подготовке говорят не только профильные каналы. 6 октября Зеленский прямо заявил о данных разведки, которая зафиксировала подготовку масштабного российского удара.

Связывать потенциальную атаку исключительно с днем рождения главы Кремля преждевременно – подтвержденной "традиции" бить именно 7 октября у России нет. Однако текущая подготовка противника реальна, поэтому исключать удар этой ночью нельзя. Украинцам стоит быть готовыми к возможной атаке независимо от любых символических дат.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Россия десятилетиями скрывает реальный возраст Путина.