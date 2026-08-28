Блэкауты блэкаутами, а мытье головы — по расписанию: как украинки готовятся к зиме без света и воды

Годы войны научили готовиться к зиме заранее

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В преддверии холодного сезона украинцы готовят свой быт к жизни без электроэнергии и водоснабжения. В соцсетях пользователи делятся находками, которые помогут пережить блекауты с максимальным комфортом, и один из таких вариантов – переносной аккумуляторный душ для кемпинга.

Подробнее расскажет "Телеграф" со ссылкой на сообщение пользователя в Threads.

Удобно и практично

Речь идет о переносном душе с насосом и аккумулятором, который можно использовать там, где нет доступа к обычному душу или электросети. Устройство оснащено аккумулятором емкостью 6000 мАч, а заявленное время работы от одного заряда составляет до 140 минут. Стоимость такого девайса составляет около 1600 гривен.

В комментариях под сообщением другие пользователи подтвердили, что подобные устройства давно используются не только для походов. Одна из них рассказала, что с этим душем вода тратится не так быстро, как во время полива себя из ковша.

Украинцы делятся впечатлениями

Впрочем, некоторые комментаторы признались, что думают не только о том, как помыться, но и о том, как высушить волосы без электричества. Несколько украинок написали, что теперь ищут портативный фен, который работал бы от аккумулятора и не нуждался в подключении к розетке.

Сложные времена требуют новых решений

Напомним, как писал ранее "Телеграф", украинцы готовятся зимовать без канализации: это устройство заменит туалет в квартире (фото)