Кем сложнее всего работать в "АТБ": сотрудник назвал морально тяжелую должность

На этой профессии есть много сложных факторов

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Работа в сфере обслуживания — нелегкий труд. Ежедневно сотрудники сталкиваются с большим количеством разных людей и задач. Но есть одна наиболее морально сложная должность по ряду факторов.

Об этом "Телеграфу" рассказал сотрудник сети супермаркетов "АТБ". На наш вопрос о том, кем сложнее работать в торговой сети, он назвал должность охранника.

По его словам, работа охранника связана не только с контролем за порядком в супермаркете, но так же и с взаимодействием с покупателями и персоналом.

К тому же, нередки случаи, когда происходят нестандартные ситуации и далеко не каждый конфликт удается решить спокойно с первого раза. К примеру, приходится разговаривать с покупателями, выяснять обстоятельства, решать спорные ситуации.

На этой профессии нужно сохранять спокойствие, даже когда покупатель настроен агрессивно или недоволен обслуживанием. Также особенность данной должности заключается в том, что охраннику нужно постоянно оставаться внимательным, ведь нередко происходят кражи в магазинах.

Исходя из этого, именно должность охранника оказывается одной из наиболее сложных и эмоционально напряженных. Необходимость контролировать ситуацию и готовность к конфликтам создают серьезную моральную нагрузку на протяжении всей смены.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, может ли кассир покинуть покупателей в очереди, чтобы пойти в укрытие.