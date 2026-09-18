Тепло вместо морозов, дождь вместо снега? Какой будет зима в Украине

Из-за сочетания температуры и влажности вместо снега в отдельных регионах возможны дожди и мокрый снег

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Зима в Европе ожидается мягкой, с температурой выше средней. В то же время в большинстве регионов, исключая север и юг, следует ожидать чрезмерной влажности.

"Телеграф" проанализировал данные Службы по вопросам изменения климата Copernicus. В целом, прогноз означает, что конец осени-начало зимы в Украине будут с температурой выше климатической нормы, однако не исключены холодные периоды.

По прогностическим картам, в Украине выше вероятность теплого начала зимы в западных, юго-западных областях и на юге. Более высокая вероятность дождливого или снежного сезона — в Карпатах и Закарпатье, а также локально на северо-востоке, свидетельствуют прогностические карты. Но не стоит ожидать именно снега — при более высокой общей температуре, влажность может принести дождь и мокрый снег.

Где зеленый темнее — вероятность более высокой влажности растет/Источник: Copernicus

Чем выше ожидаемая температура — тем "горячее" цвет/Источник: Copernicus

Вероятность теплой и влажной зимы согласуется с общей тенденцией, на которую влияет климатическое явление Эль-Ниньо. Оно может продержаться до февраля 2027 года. Пик интенсивности явления приходится на период между ноябрем и февралем и может быть выражен в большем количестве дождя или снега. Его влияние в Украине будет умеренное, однако Эль-Ниньо в целом приводит к усилению стихийных явлений в мире.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в ноябре из-за погодных явлений часть городов Украины будет окутана смогом. В первую очередь это касается промышленных городов.