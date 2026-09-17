Если из-за недофинансирования ляжет фронт, не будет Украины, – в Раде объяснили, будут ли задержки зарплат в ВСУ

Хватит ли Украине денег на армию

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На фоне заявлений чиновников о критической ситуации с Госбюджетом, отдельные нардепы уже предупреждают, что под угрозой могут оказаться выплаты зарплат военным.

Действительно ли существует такой риск? Что на самом деле происходит с бюджетом и придут ли нам средства от МВФ, ведь мы почти выполнили домашнее задание по налогообложению посылок. На эти вопросы в блиц-интервью "Телеграфу" ответил нардеп от "Батьківщини", первый заместитель председателя комитета ВР по вопросам бюджета Иван Крулько.

– Господин Иван, по вашим оценкам, действительно ли у нас сейчас такая сложная ситуация с бюджетом?

– Ответ – да. И могу вам сказать, что за время войны ситуация с Государственным бюджетом легкой не была никогда. Да даже и без войны она была тяжелой. Но во время такого полномасштабного вторжения у нас ситуация особенно сложная.

– Объясните почему?

– Потому что дефицит бюджета чрезвычайно высокий. На оборону и безопасность Украина тратит 44% ВВП. И это ненормальная ситуация. Потому что, например, в странах НАТО рекомендация относительно расходов на оборону (до агрессии России против Украины) была не менее 2% ВВП. Если они тратили больше 2% (три или четыре), это считалось сумасшедшими расходами на оборону. У нас 44% ВВП.

Во-вторых, больше половины бюджета – это средства от международных доноров, государств, международных организаций. То есть это средства, которые Украина сама не зарабатывает, но из них делает социальные выплаты. А все, что мы зарабатываем за счет уплаты налогов и от таможни, идет на оборону, напрямую.

– Министр финансов и премьер-министр делают довольно жесткие заявления, говорят, что мы можем прийти к невыплате зарплат. Это публично. А что они говорят в комитете?

– Когда у нас было представление бюджета в комитете, где был министр финансов, был задан прямой вопрос: "Соответствуют ли действительности заявления о том, что Государственный бюджет, по сути, перестал выплачивать даже защищенные статьи?". Министр финансов это опроверг, сказав, что нет, это неправда.

– Корецкий говорил, что ситуация критическая…

– Это был его такой мобилизационный призыв к депутатам "Слуги народа" и некоторых других фракций голосовать за законопроекты, которые были привязаны к конкретным выплатам со стороны ЕС и МВФ.

Сергей Корецкий. Фото: facebook.com/sergii.koretskyi.page

– И некоторые из них уже были проголосованы.

– Таким образом, я думаю, что критичность ситуации уже будет не такой острой. Хотя с некоторыми законопроектами я лично и наша фракция "Батьківщина" не согласны. Не разделяем позицию относительно того, что это сейчас своевременно.

– Вы говорите о законопроекте относительно налогообложения посылок?

– Он вообще ничего не решает для Государственного бюджета. Переговорщики, которые общаются с нашими западными донорами, должны правильно и профессионально объяснять им о "красных линиях", за которые мы не должны заходить. То есть не может быть ситуации, когда к Украине выдвигают требования в контексте европейской интеграции, которые не выдвигались никогда ни к одной другой стране. А к Украине выдвигают.

Есть же чувствительные темы. Украина достаточно бедная страна с точки зрения граждан. Люди очень часто выживают в этих сложных условиях, и тем, кто не уехал за границу, здесь нужно создать условия, чтобы они могли как-то жить и могли за ту мизерную пенсию или зарплату что-то купить. И если, например, обычному пенсионеру нужно купить обогреватель для того, чтобы пережить зимний период, безусловно, он будет искать его там, где дешевле. И он может покупать его на каких-то маркетплейсах. Ну это жизнь, так оно устроено. А теперь все подорожает, и подорожает не для этих дорогих бутиков, а для простого украинца. И поэтому мы об этом говорили, что это не тот закон, вокруг которого нам нужно ломать копья. Но вы же видите, ситуация такая. В первом чтении приняли. Как будет дальше – поживем увидим.

Иван Крулько. Фото: facebook.com/ivan.krulko

– И все же, следует ли ожидать задержек зарплат военных? Вообще есть на это средства?

– До конца года, для того чтобы покрыть расходы, бюджету требуется 29 млрд долларов дополнительно. Это средства, которые были запланированы, но пока что они не дошли до бюджета в виде помощи от международных структур. Ну, идет работа, правительство работает, я надеюсь, будет работать эффективно и будут закрывать эти потребности, потому что другого варианта просто нет. В первую очередь должен финансироваться сектор безопасности и обороны, заработные платы наших военных. Потому что, если из-за недофинансирования рухнет фронт, то потом уже некому будет платить и не за что будет платить, потому что просто не будет Украины как государства. Россия оккупирует всю Украину. Поэтому наша задача, безусловно, ужиматься там, где нужно ужиматься, и поддерживать ВСУ и фронт. И я могу допустить, что средства для того, чтобы фронт устоял и наша оборонка финансировалась вовремя, – будут.

Могут ли быть задержки с другими выплатами? Могут, но они были и в прошлом. А потом через некоторое время выплачивались.

– Слышал даже от ваших коллег по комитету, что для финансирования оборонного сектора были использованы средства, которые предназначались на конец года, поэтому, мол, сейчас и идут разговоры о задержке зарплат военных.

– Тезис о том, что сейчас используют средства декабря, – это не так, потому что Государственный бюджет так не работает. Нет бочки с водой, которая наполняется 1 января и которую выпивают кружками до 31 декабря. Средства планомерно поступают в бюджет, от налогов каждый месяц, и затем планомерно расходуются. Так работает бюджет. Так работает единый казначейский счет. Но при этом есть резерв, который гарантирован для того, чтобы в случае чрезвычайной ситуации срочно какие-то вещи решать и финансировать. Но это совершенно не имеет отношения к единому казначейскому счету, куда поступают средства и сразу идут платежи.

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