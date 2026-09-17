Пенсионеры могут потерять деньги: какое коварное правило есть при переходе на другую пенсию

В каких случаях закон разрешает пересчитать пенсию по свежим цифрам

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Пенсионер подает заявление на переход с одного вида выплат на другой, ожидая прибавки, а получает сумму меньше предыдущей. Дело не в ошибке фонда, а в самой формуле закона.

О механизме этого парадокса "Телеграфу" рассказали в Центре помощи пенсионерам "Пенсион", куда каждый день обращаются люди с подобными вопросами.

17 482 гривны — цифра, определяющая стартовую пенсию каждого

Когда украинец впервые обращается за назначением пенсии, ПФУ берет не его личную зарплату, а общеукраинский показатель средней зарплаты за три года до обращения. В 2026 году это период 2023-2025 годов.

По официальным данным Пенсионного фонда, этот показатель равняется 17 482,87 гривны. Его умножают на индивидуальный коэффициент заработка человека и коэффициент страхового стажа — так и выходит размер пенсии.

В Центре помощи пенсионерам "Пенсион" уточняют: "Это не средняя зарплата конкретного человека, а базовый общеукраинский показатель, который дальше корректируется на индивидуальный коэффициент заработка и страховой стаж".

Ловушка перевода: когда пенсия "застревает" в прошлом

Другая ситуация возникает, когда пенсия уже назначена и человек хочет перейти на другой вид — например, с пенсии по инвалидности на пенсию по возрасту.

В большинстве таких случаев закон рассматривает это как перевод, а не как новое назначение пенсии. Поэтому ПФУ, как правило, сохраняет ту же расчетную базу, которая применялась при предварительном назначении или перерасчете.

"Если пенсию назначили много лет назад, эта расчетная база может быть заметно ниже той, которую сегодня применяют для новых пенсионеров", — пояснили в Центре помощи пенсионерам "Пенсион". Отсюда и возникает ощущение "заниженного коэффициента", хотя нарушения закона здесь нет — есть только особенность формулы.

Насколько существенна может быть разница. Показатель средней зарплаты для начислений меняется быстро: только за первый квартал 2026 года он вырос примерно на 1342 гривны, а отдельные ежемесячные показатели для перерасчетов уже превышают 28 тысяч гривен. Так что разрыв между "старой" базой многолетней давности и актуальными цифрами может достигать десятков тысяч гривен — и прямо сказывается на размере выплаты.

Исключение, которое меняет все: два года стажа решают судьбу пенсии

Есть важное условие, которое все меняет. Если человек после назначения пенсии по инвалидности продолжал официально работать и успел приобрести не менее 24 месяцев страхового стажа, для него действуют другие правила.

"При первом переходе с пенсии по инвалидности на пенсию по возрасту в таком случае применяется актуальная средняя зарплата за три календарных года, предшествующих году обращения", — рассказали в Центре помощи пенсионерам "Пенсион". В этом случае расчет фактически приближается к условиям нового назначения пенсии.

Главный совет: сначала посчитайте, затем подавайте заявление

Право на переход еще не означает, что это выгодно.

"Не подавайте заявление о переходе на другой вид пенсии автоматически только потому, что возникло такое право", — подчеркнули в "Пенсионе". Перед обращением следует просчитать оба варианта: человек может ожидать повышения после перехода на пенсию по возрасту, а результат окажется значительно скромнее или вообще невыгодным.

Что сделать перед обращением в ПФУ:

попросить предварительный расчет обоих вариантов пенсии у специалистов фонда;

выяснить, сколько месяцев страхового стажа накоплено после предварительного назначения;

сравнить текущую сумму с прогнозируемой после перехода;

не подавать заявление "на всякий случай", если разница оказалась невыгодной.

Формула расчета пенсии в Украине остается сложной для обычного человека. Поэтому главный совет специалистов неизменен: проверять цифры до подачи заявления, а не после.