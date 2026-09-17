"Вивальди" сорвало планы РФ: контрнаступление корпуса Билецкого дало большой результат

Ситуация для врага продолжает ухудшаться

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Третий армейский корпус под руководством бригадного генерала Андрея Билецкого отвоёвывает контролируемые Россией территории в рамках контрнаступательной операции "Вивальди" к северу от Лимана Донецкой области. Коме того, военным удалось сорвать планы врага на окружение украинского "пояса крепостей" — систему обороны вокруг Славянска, Краматорска, Дружковки и Константиновки.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW) от 15 сентября. По словам Билецкого, украинские силы освободили в общей сложности 85 квадратных километров, и эти успехи являются лишь первым этапом операции "Вивальди".

ISW детально рассматривает украинские контрнаступательные действия вблизи Лимана, называя их достижением для Украины и говорит, что ситуация для российских войск в этом районе, в частности к северу и югу от населенного пункта Колодези (Краматорский район), продолжает ухудшаться.

Карта боев / ISW

Силы обороны к северу от Лимана сорвали планы России окружить оборонительный район одновременно с севера и юго-запада. Те хотели захватить Лиман, форсировать Северский Донец и продвигаться на запад и юго-запад в направлении Славянска. По итогу российские силы потеряли позиции к югу от Лимана и испытывают трудности с возвращением позиций в самом Лимане из-за продвижения Украины.

"Операция Украины "Вивальди" достигла оперативно значимой цели, сорвав попытку России осуществить широкое окружение украинского "пояса крепостей", – отметили аналитики.

Они также согласны с мнением, что успехи Украины задержат российское наступление на Славянск. В то же время, один из российских блогеров, связанных с Кремлем, придерживается этого же мнения. По его словам, северный фланг российской группировки стал уязвимым для контратак и ударов по логистике.

Важной составляющей стала кампания Третьего армейского корпуса против логистики противника. Дроны наносили удары на глубине до 50 км от линии фронта, а после расширили зону поражения до 120 км. Из-за ударов российским военным пришлось прекратить использование топливного трубопровода из России в оккупированную Луганскую область. Кроме того они переместили часть своих тыловых подразделений 144-й мотострелковой дивизии в Воронежскую область, а также рассредоточили склады горючего и боеприпасов, узлы связи, командные пункты и транспорт.

В то же время со ссылкой на командира Третьего армейского корпуса Андрея Билецкого The Guardian пишет о контрнаступлении против российских войск вблизи Лимана на востоке Украины. Впервые официально о проведении операции "Вивальди" было объявлено Билецким во вторник, 15 сентября.

Сообщения о достижениях в Донецкой области также дополняют успехи наступления Украины на юго-востоке страны, начатое ранее в этом году, где, по заявлению Киева, в ходе многомесячной контратаки было отвоевано более 700 кв. км территории.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что по заявлению Андрея Билецкого, у украинских военных есть все шансы удержать выгодные рубежи обороны и улучшить положение на отдельных участках Донецкого направления в течение ближайшего месяца.