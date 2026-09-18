Возможен ли перелом в пользу России? Еврокомиссар рассказал о сложной зиме, ПВО и помощи Украине

Украина уже интегрирована в Евросоюз на военном уровне.

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Пока Москва масштабирует военное производство и готовит новые технологические угрозы, перед Европой стоит критическая задача не только нарастить собственную оборонную готовность, но и закрыть потребности Украины. Какие именно планы у партнеров в ЕС — "Телеграфу" в Страсбурге рассказал европейский комиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс.

— На днях в Министерстве обороны Польши заявили, что сложная зима впереди может стать переломным моментом в войне — и есть риск, что в пользу России. Разделяете ли вы эту оценку и как остановить такой сценарий?

— Единственный способ остановить это — увеличить нашу поддержку Украины. И именно над этим мы работаем.

Это конкретная финансовая поддержка украинской обороны. В течение 2026 года мы очень успешно реализовывали кредит Ukraine Support Loan. Все так называемые графики поставок вооружения на этот год были утверждены.

У нас также есть пакет на 28,3 миллиарда евро, включая ракеты PAC-3 [к системам Patriot].

Украинцы поднимают вопрос о том, что у них есть определенный дефицит средств для надлежащей обороны, поскольку некоторые государства-члены, которые индивидуально обещали определенную помощь, не выполняют своих обещаний. Так что нам нужно найти способ его покрыть.

Президент Европейской Комиссии (во время речи в Европарламенте – Ред.) говорила о некоторых дополнительных инициативах, например, как использовать средства SAFE кредитов, чтобы реализовывать совместные оборонные проекты Украины и ЕС, такие как Freyja и так далее.

Для справки Freyja – это будущая украинско-европейская защищенная система для противовоздушной и противоракетной обороны. Она должна стать более дешевой альтернативой американской системе Patriot.

Безусловно, если наша поддержка прекратится или мы не сможем предоставить достаточно помощи, Украина окажется в сложной ситуации. Но я не вижу такой перспективы.

Нам нужно увеличивать поддержку, и я уверен, что мы это сделаем.

— Считаете ли вы, что Россия действительно способна к прорыву в Украине или даже больше – нападению на европейскую территорию? Такие предположения сейчас звучат отовсюду.

— Россия — мощный противник.

Нам следует отказаться от мечтаний о том, что Россия вдруг может распасться, или что экономика не позволит ей производить то, что нужно.

Совершенно очевидно, что Россия способна увеличивать производство. Сейчас они производят 10 миллионов дронов – Украине нужно сравниться с этим уровнем. Россияне также модернизируют то, что производят.

— Например, "Бандероли"?

– Да, речь и о них тоже. На днях я прочитал, как кто-то из украинцев говорил, что через шесть месяцев у россиян будет новый тип дронов, которые станут гораздо ближе по характеристикам к крылатым ракетам.

Нам нужно адекватно реагировать на это. Европейский Союз является мощной экономической организацией. Наш ВВП составляет более 20 триллионов евро — гораздо больше, чем у России. Мы должны использовать нашу экономическую силу для поддержки Украины.

— Вы упомянули о проекте Freyja, который важен ввиду того, что Украина все еще зависит от США в сфере ПВО. Есть ли у вас какие-то временные рамки по проекту? Возможно, поделитесь информацией о трудностях или прогрессе на этом пути?

— Я знаю только то, о чем говорил с руководством Fire Point в июле.

С того, что вижу в медиа, кажется, что украинцы могут начать производить — или уже производят — антибаллистические ракеты самостоятельно. Но для противоракетных систем им требуются радары, электроника и некоторые другие компоненты, которые могут производить только европейцы.

Существуют договоренности, которые позволят это сделать, и мы, безусловно, очень заинтересованы в том, чтобы поддержать проект, чтобы не только помочь Украине, но и самим себе, поскольку в Европе нам так же недостаточно противоракетной обороны.

— Европа определила 2030 год ориентиром для своей оборонной готовности и двигается по соответствующей дорожной карте. Вы удовлетворены темпами, которыми государства-члены реализуют свои планы?

— Очень скоро у нас будет специальный ежегодный отчет об этом.

Есть вещи, которыми мы можем быть удовлетворены. В то же время, есть и то, чего нам еще не удалось достичь. Поэтому важно не терять темпа и амбиций, а также найти способ ускорить все и обеспечить лучшую координацию масштабных проектов, которые важны для всей Европы.

Очень важен процесс, который мы реализуем в рамках так называемых EDPCI — Европейских оборонных проектов общего интереса – где Украина участвует в достаточно большом количестве из них. Сейчас у нас насчитывается пять проектов, и вовлеченность украинцев важна, например, в сфере ракет и борьбы с дронами.

— В Страсбурге Урсула фон дер Ляен объявила о работе над Европейским советом по безопасности, куда войдет и Украина. Когда будет ее запуск, и получил ли Киев какое-нибудь приглашение?

— Я надеюсь, что Европейская стратегия безопасности будет представлена довольно скоро и появится больше деталей.

Конечно, это потребует времени. Дискуссии будут продолжаться. Вместе с экспертами мы уже некоторое время обсуждаем некоторые идеи. Конечно, нужно будет добиться максимального консенсуса между государствами-членами.

Но я вижу, что это очень выгодно для Европы.

Нужно помнить, что эти идеи не совершенно новые. Президент Франции Эммануэль Макрон говорил о Совете по безопасности еще в 2018 году, как и на то время канцлер Германии Ангела Меркель. Теперь мы начинаем двигаться к реализации этих идей.