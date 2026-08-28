Блекаути блекаутами, а миття голови — за розкладом: як українки готуються до зими без світла і води

Роки війни навчили готуватися до зими заздалегідь

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Напередодні холодного сезону українці готують свій побут до життя без електроенергії і водопостачання. У соцмережах користувачі діляться знахідками, які допоможуть пережити блекаути з максимальним комфортом, і один із таких варіантів — акумуляторний переносний душ для кемпінгу.

Докладніше розповість "Телеграф" із посиланням на допис користувачки у Threads.

Зручно і практично

Йдеться про переносний душ із насосом та акумулятором, який можна використовувати там, де немає доступу до звичайного душу або електромережі. Пристрій оснащений акумулятором ємністю 6000 мА·год, а заявлений час роботи від одного заряду становить до 140 хвилин. Вартість такого девайсу складає близько 1600 гривень.

У коментарях під дописом інші користувачі підтвердили, що подібні пристрої давно використовують не лише для походів. Одна з них розповіла, що з цим душем вода витрачається не так швидко, як під час поливання себе з ковша.

Українці діляться враженнями

Втім, деякі коментатори зізналися, що думають не лише про те, як помитися, а й про те, як висушити волосся без електрики. Кілька українок написали, що тепер шукають портативний фен, який працював би від акумулятора та не потребував підключення до розетки.

Складні часи вимагають нових рішень

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