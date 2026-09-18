Из старого дома — в уютный дом в Карпатах: пенсионерка показала результат ремонта (фото)

Она отремонтировала дом своими руками и получила два года проживания

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В Карпатах старая хижина получила вторую жизнь благодаря 69-летней пенсионерке, которая отважилась взяться за непростую работу. Через два месяца она собственноручно изменила дом.

Она показала результат в соцсети Threads под ником va.lentina7189. По словам женщины, материалы по ремонту оплачивала хозяйка дома. Вместо этого пенсионерка договорилась о проживании в доме на два года, фактически заработав его своим трудом.

Так здание выглядело до начала ремонта. Фото: Тreads

Еще два месяца назад эта карпатская хата выглядела заброшеной: деревянные стены были потрепаны, вокруг дома — земля и беспорядок, а внутри заметны потрескавшаяся штукатурка и старая отделка.

После ремонта территорию вокруг дома также привели в порядок. Фото: Тreads

После ремонта дом получил совсем другой вид. Фото: Тreads

После ремонта жилье стало значительно опрятнее: обновленные стены, обустроенная лестница, приведена в порядок территория, а внутри — чистая кухня и уютные спальни.

"Осталось заготовить дров и можно зимовать", — прокомментировала автор сообщения.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал об украинце, который превратил старый бабушкин дом в Карпатах в современный дом в стиле Pinterest, потратив на ремонт 13 тысяч долларов.