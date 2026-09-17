Рынок вейпа в Украине ушел в тень: неудобные вопросы к 4 государственным органам

Исследование выявило масштаб проблемы

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Масштабной проблемой в Украине остается нелегальная торговля электронными сигаретами. И поскольку доля такой продукции остается крайне высокой, возникают сразу четыре ключевых вопроса к государственным структурам, которые отвечают за контроль рынка.

Об этом говорится в материале "Телеграфа": "93% рынка в тени: как Украина стала страной нелегальных вейпов".

Согласно результатам исследования междунродной компании Kantar, который был проведен в апреле-мае 2026 года, среди постоянных пользователей электронных сигарет, 93,3% продукции на рынке имеет признаки несоответствия требованиям законов. В то же время лишь 4% продукции отвечает всем правилам. Также как оказалось, 75% пользователей приобретают вейпы не через интернет.

Где БЭБ?

Если доля нелегальной продукции превышает 93%, из этого возникают следующие вопросы:

Почему удары по отдельным складам и производствам не изменяют структуру рынка?

Где крупные организаторы схем, оптовики и системные поставки?

Где фамилии реальных бенефициаров нелегального рынка и приговоры виновным?

Где налоговая?

Также откры ряд вопросов, которые касаются налоговой:

Как может существовать массовая офлайн-продажа подакцизного товара с признаками нарушения законодательства?

Кто проверяет лицензии, РРО, уплату акцизов и происхождение продукции? Особенно на физических точках продаж, к которым каждый рядовой налоговик имеет беспрепятственный доступ?

Где таможня?

Значительная часть одноразовых устройств и pod-систем производится за границей. Ароматизаторы и другие компоненты тоже заходят оттуда. Исходя из этого вопрос:

Как продукция, не отвечающая украинским требованиям, в таких масштабах попадает на внутренний рынок?

Где полиция и киберполиция?

Одним из каналов остается открытая торговля через интернет. И речь идет не только о продаже запрещенной продукции, но и о соблюдении установленных ограничений по возрасту. Потому остается ворос:

Кто контролирует открытую розницу запрещенной продукции, онлайн-продаж и соблюдения возрастных ограничений?

Если данные Kantar в действительности оказывают реальную картину, то речь идет о том, что государство фактически полностью потеряло контроль над целым сегментом подакцизного рынка. И главный парадокс здесь очевиден: запретов становится все больше, а нелегального товара – не меньше.

Однако это только первая часть истории. После ответа на вопрос "насколько велик черный рынок?" возникает гораздо интереснее: кто снабжает его товаром, кто контролирует розницу и кто и сколько на нем зарабатывает?

Вейп-рынок в Украине. Инфографика "Телеграфа"

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, в каких местах в Украине нельзя курить.