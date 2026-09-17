Рынок вейпа в Украине ушел в тень: неудобные вопросы к 4 государственным органам
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Исследование выявило масштаб проблемы
Масштабной проблемой в Украине остается нелегальная торговля электронными сигаретами. И поскольку доля такой продукции остается крайне высокой, возникают сразу четыре ключевых вопроса к государственным структурам, которые отвечают за контроль рынка.
Об этом говорится в материале "Телеграфа": "93% рынка в тени: как Украина стала страной нелегальных вейпов".
Согласно результатам исследования междунродной компании Kantar, который был проведен в апреле-мае 2026 года, среди постоянных пользователей электронных сигарет, 93,3% продукции на рынке имеет признаки несоответствия требованиям законов. В то же время лишь 4% продукции отвечает всем правилам. Также как оказалось, 75% пользователей приобретают вейпы не через интернет.
Где БЭБ?
Если доля нелегальной продукции превышает 93%, из этого возникают следующие вопросы:
- Почему удары по отдельным складам и производствам не изменяют структуру рынка?
- Где крупные организаторы схем, оптовики и системные поставки?
- Где фамилии реальных бенефициаров нелегального рынка и приговоры виновным?
Где налоговая?
Также откры ряд вопросов, которые касаются налоговой:
- Как может существовать массовая офлайн-продажа подакцизного товара с признаками нарушения законодательства?
- Кто проверяет лицензии, РРО, уплату акцизов и происхождение продукции? Особенно на физических точках продаж, к которым каждый рядовой налоговик имеет беспрепятственный доступ?
Где таможня?
Значительная часть одноразовых устройств и pod-систем производится за границей. Ароматизаторы и другие компоненты тоже заходят оттуда. Исходя из этого вопрос:
- Как продукция, не отвечающая украинским требованиям, в таких масштабах попадает на внутренний рынок?
Где полиция и киберполиция?
Одним из каналов остается открытая торговля через интернет. И речь идет не только о продаже запрещенной продукции, но и о соблюдении установленных ограничений по возрасту. Потому остается ворос:
- Кто контролирует открытую розницу запрещенной продукции, онлайн-продаж и соблюдения возрастных ограничений?
Если данные Kantar в действительности оказывают реальную картину, то речь идет о том, что государство фактически полностью потеряло контроль над целым сегментом подакцизного рынка. И главный парадокс здесь очевиден: запретов становится все больше, а нелегального товара – не меньше.
Однако это только первая часть истории. После ответа на вопрос "насколько велик черный рынок?" возникает гораздо интереснее: кто снабжает его товаром, кто контролирует розницу и кто и сколько на нем зарабатывает?
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, в каких местах в Украине нельзя курить.