Куда там Галущенко: фигурантка аптечной схемы с дератизацией чуть не установила рекорд по размеру залога

Около 200 аптек Украины заплатили миллиарды за фиктивные патенты

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Невероятный для Украины залог в размере 636 170 прожиточных минимумов, или 2,04 миллиарда гривен требовали прокуроры для подозреваемой по делу о фиктивных аптечных патентах. Для сравнения: в самом громком за последнее время деле экс-министра Германа Галущенко следствие просило лишь "несчастные" 426 млн грн.

И хотя судья в конце концов "пожалел" фигурантку "дератизационной" махинации, назначив ей всего 8 млн грн залога, позиция следствия от этого не стала менее жесткой. Правоохранители продолжают активно разматывать этот запутанный финансовый клубок, совершив за последние месяцы несколько важных процессуальных шагов.

"Телеграф", как и обещал, продолжает следить за расследованием, где несколько страниц абсурдного, практически "детского" текста патентов об уборке, дезинфекции и отпугивании крыс превратились в масштабный инструмент для вероятного отмывания миллиардов и минимизации налогов фармацевтическими гигантами.

"Крысиные" миллиарды: напоминаем, в чем суть аптечной схемы

О разоблачении масштабной схемы использования фейковых патентов для занижения налоговой базы и вывода кэша фармацевтическими компаниями стало известно в январе 2026 года. Тогда Печерская окружная прокуратура Киева совместно с налоговиками заявила о ликвидации теневого инструмента в аптечном бизнесе. Впрочем, расследовать это дело правоохранители начали гораздо раньше, еще в мае 2025 года, когда было зарегистрировано соответствующее уголовное производство под № 12025100120000127.

Как ранее подробно писал в своем расследовании "Телеграф", в центре махинации оказались три патента, представленные украинским "изобретателем" Павлом Петровичем Ситенко и впоследствии оформленные на подконтрольные иностранные структуры — представительство польской компании "Скил Трейд СП. З О.О." и эстонскую фирму "КВИК ВЕНТ ОУ". Суть самих патентов сводилась к банальным вещам, написанным практически "детским" языком: инструкции по дезинфекции, правила уборки мусора перед мытьем полов и метод обработки помещений от грызунов с помощью ультразвука.

Фрагмент текста патента "способ дезинфекции помещения"

Несмотря на очевидную абсурдность этих "изобретений", более 10 крупных аптечных сетей страны, среди которых фигурируют известнейшие фармацевтические гиганты, еще с 2023 года начали массово заключать лицензионные договоры со "Скил Трейд СП. З О.О.", как держателем патентов. Руководителем и главным бухгалтером представительства тогда числилась уроженка Донецка Виктория Владиславовна Кравченко. Именно за ее подписью заключались соглашения, по которым аптеки ежемесячно перечисляли на счета компании миллионные суммы в виде "роялти" или авторского вознаграждения.

Как работал кругооборот "патентных миллиардов". Инфографика "Телеграфа"

Главная цель такой комбинации, по версии следствия, могла заключаться в искусственном завышении расходов фармацевтического бизнеса и уклонении от уплаты налогов, а также в банальном выводе "кэша" из аптечных сетей. Поскольку роялти освобождены от многих стандартных налогов, деньги просто выводились из реального сектора экономики. Общий объем средств, которые таким образом могли пройти через теневую цепочку и вывестись в наличные, правоохранители оценивают в ошеломительную сумму более 2 миллиардов гривен.

Организатор в розыске, директор — под арестом

Следствие по этому масштабному "дератизационному" делу официально продлено по меньшей мере до 9 октября 2026 года, и за последние месяцы правоохранители предприняли несколько принципиальных процессуальных шагов в отношении главных действующих лиц.

Так, по данным единого госреестра судебных решений, материалы относительно главного "изобретателя" и предполагаемого организатора схемы Павла Ситенко 10 марта 2026 года официально выделили в отдельное производство. Причина банальная — мужчина пустился наутек. Силовики официально объявили его в розыск, а само расследование относительно него приостановлено.

Номинальной руководительнице и главному бухгалтеру упомянутых иностранных представительств Виктории Кравченко повезло меньше. После того как она, по версии следствия, некоторое время игнорировала вызовы и пыталась переждать опасность в одной из столичных больниц, 31 марта 2026 года правоохранители объявили ее в розыск, а уже 6 мая 2026 года принудительно задержали.

Именно для нее прокуроры и требовали упомянутый выше исторический залог более чем в 2 миллиарда гривен, который полностью перекрывал бы сумму установленного Налоговой ущерба. Впрочем, Печерский суд решил, что 8 миллионов гривен альтернативы будет достаточно, и отправил женщину в СИЗО.

Правда, за решеткой она пробыла недолго. 1 июля 2026 года судьи "смилостивились" и изменили Кравченко меру пресечения на круглосуточный домашний арест, а недавно — 7 августа 2026 года — этот срок продлили до 5 октября 2026 года включительно. Она обязана безвыездно находиться в квартире и носить электронный браслет.

Миллиардные цепочки и заблокированные счета

В рамках расследования Печерский районный суд Киева еще в январе 2026 года наложил арест на безналичные средства в гривнах, долларах, евро и польских злотых на счетах двух ключевых компаний, которые аккумулировали роялти от аптек — представительства польской "Скил Трейд СП. З О.О." и эстонской фирмы "Квик Вент ОУ". Движение средств тогда было заблокировано в АО "Ощадбанк", АБ "Укргазбанк", АО "Банк Траст-Капитал", ПАО "Банк Восток" и АО "ПУМБ".

Впрочем, заблокированные счета основных фирм — это лишь часть транзитного пути. Распутывая финансовую паутину, следователи выяснили, что полученные от аптек миллиарды за "патенты" практически мгновенно перечислялись дальше на фирмы-прокладки. Правоохранители официально зафиксировали по меньшей мере 101 субъект хозяйствования, куда транзитом сливались деньги под видом оплаты за банальные хозяйственные товары. Что показательно: 26 компаний из этого гигантского списка "прокладок" уже были в то время фигурантами других уголовных производств по фактам финансовых махинаций и хищений.

Аналитическое исследование Государственной налоговой службы Украины, а затем и назначенная судебно-экономическая экспертиза под номером № 26-47/СЕЭ позволили следствию окончательно свести дебет с кредитом в этой схеме. Общую сумму нанесенного государству ущерба официально оценили в потрясающие 2 041 469 632 гривны и 25 копеек.

Самое главное – за кадром

В чьих интересах эти колоссальные средства были выведены и кто именно покупал те самые "патенты"? Следствие выяснило, что средства за них перечисляли около 150—200 аптечных заведений, входящих в самые известные в Украине сети. Среди этого списка оказались настоящие лидеры фармацевтического рынка и самые мощные аптечные группы страны, в частности, АНЦ, "Подорожник", "9-1-1" и "Аптека доброго дня".

Часть списка аптек, вероятно, задействованных в схеме с выводом средств с помощью фиктивных роялти. Скриншот фрагмента судебного решения

Вот более подробный список сетей, которые, как полагают следователи, были задействованы в схеме:

"Подорожник" (самая крупная по количеству точек недавно появившаяся компания львовского бизнесмена Александра Федечко , которая недавно фигурировала в громком публичном скандале);

(самая крупная по количеству точек недавно появившаяся компания львовского бизнесмена , которая недавно в громком публичном скандале); "Аптека доброго дня" (мажоритарным бенефициарным владельцем, по данным YouControl, является глава Всеукраинской аптечной ассоциации Игорь Червоненко );

(мажоритарным бенефициарным владельцем, по YouControl, является глава Всеукраинской аптечной ассоциации ); "Аптека низких цен" (АНЦ) (крупнейший по финансовому обороту холдинг страны, принадлежит запорожским бизнесменам Константину Пучину, Андрею Ахтырскому и Артуру Кадушкину. Фигурировала в расследовании АМКУ на предмет картельного сговора);

(крупнейший по финансовому обороту холдинг страны, принадлежит запорожским бизнесменам Фигурировала в АМКУ на предмет картельного сговора); Аптеки "Фармация" (входят в сеть "9-1-1", часть гигантского харьковского бизнеса Ануш и Нуне Даниелян );

(входят в сеть "9-1-1", часть гигантского харьковского ); "Копейка" (входит в сеть АНЦ);

(входит в сеть АНЦ); "Магнолия" (входит в сеть АНЦ);

(входит в сеть АНЦ); "Биокон" (исторически известная столичная сеть, 35% ООО "АО "БИОКОН" записаны на Игоря Червоненко).

Аптечные гиганты в деле: кто владеет сетями. Инфографика "Телеграфа"

Интересно, что хотя прокуратура в свое время обещала расследовать причастность аптек и отдельно исследовать действия их должностных лиц на предмет умышленного уклонения от уплаты налогов, в материалах уголовного дела пока не заметно, чтобы фигурантами стали их владельцы или руководители. Во всяком случае, других подозреваемых, кроме организатора Павла Ситенко, директора представительства компании "Скил Трейд" Виктории Кравченко и ее главного бухгалтера, в делах найти не удалось.

Хотя это как раз и есть самое интересное в этом деле. Ведь, по версии правоохранителей, обналиченные через сотню фирм-прокладок миллиарды возвращались к фармацевтическим гигантам в виде "черного кэша". Эти теневые средства, вероятно, могли использоваться в коррупционной схеме для материального поощрения врачей в медицинских учреждениях по всей стране, чтобы те настойчиво рекомендовали пациентам лекарства именно этих конкретных аптечных брендов. Однако реальные заказчики этой схемы пока остаются неприкосновенными.

Очень похоже, в этой многомиллиардной схеме директор польского представительства "Скил Трейд СП. З О.О." выступает в роли обычного "козла отпущения", в то время как реальные бенефициары "крысиной истории" — владельцы и руководители аптек — спокойно наблюдают за процессом из окон своих комфортных офисов.

Редакция "Телеграфа" намерена все же получить от прокуратуры ответ, собираются ли там по-настоящему расследовать причастность аптек к отмыванию денег через фейковые патенты. Или и дальше ограничатся лишь показухой вроде требований залога в 2 млрд грн.

Мы продолжаем пристально следить за этим расследованием, продолжим разоблачать медицинские махинации и обязательно расскажем читателям, решится ли следствие наконец-то выйти на настоящих хозяев фармацевтического рынка. Не переключайтесь.