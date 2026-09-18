Не только мясо: какие 5 продуктов стали "не по карману" украинцам

Что украинцы вычеркивают из покупок

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Рост цен заставляет украинцев пересматривать привычную продуктовую корзину. Часть покупателей сокращает расходы не на деликатесах, а на вполне обычных продуктах.

Подписчики группы "Телеграфа" в Facebook рассказали, от каких продуктов им пришлось отказаться или существенно сократить их покупку из-за высоких цен. "Телеграф" собрал пять продуктов, которые читатели упоминали чаще всего.

Дорожают привычные продукты

Когда цены растут, первыми из корзины часто исчезают товары, без которых раньше сложно было представить обычный поход в магазин. Одна из подписчиц призналась, что из-за цен ей пришлось отказаться фактически от всех основных продуктов:

"От всех. Начиная с основных: хлеба, молока, яиц, мяса".

Также часто в ответах упоминали яйца.

"Особенно яйца — 70 грн за десяток, золотые".

"Яйца, молочка, хлеб".

"Молочка, яйца, хлеб".

Кроме того, украинцы часто упоминали рыбу и мясо, в частности морепродукты и говядину.

"Мясо и гречка".

"Рыба".

"Скумбрия, хек и бычки".

Судя по ответам читателей, особенно остро проблема с высокими ценами ощущается для пенсионеров.

"Все очень дорогие и недоступные, особенно пенсионерам".

Ранее "Телеграф" рассказывал, кто чаще всего ворует продукты в "АТБ".