Уже есть вывод ВВК: могут ли заставить пройти комиссию второй раз за год

Такое требование Территориального центра комплектования законно только в определенном случае

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Если человек уже проходил ВЛК несколько месяцев назад, возникает вопрос: могут ли его снова направить на комиссию. Четкого запрета на повторное обследование в течение года нет.

Но это не значит, что ТЦК может направляться на ВВК без причины. Когда повторный осмотр является законным и что делать в такой ситуации, объяснила "Телеграфу" адвокат Оксана Воробей из АО "Юридическая фирма "Марусяк и Партнеры".

Детальнее в материале: "Пройти медосмотр за один день и не выйти из ТЦК: юристы ответили, законны ли такие требования".

По словам эксперта, важна не столько дата предыдущей ВВК, сколько причина нового направления. Если для повторного осмотра предусмотрено законом основание, несколько месяцев после предыдущей комиссии не становятся препятствием.

В то же время адвокат Eternix Law Firm Анастасия Капустинская объясняет, что действующее заключение ВВК не запрещает повторный осмотр в течение года. Однако это не означает, что ТЦК может направлять человека на комиссию повторно в любой момент без объяснения причин.

Поэтому требование "пройти ВВК день в день" само по себе еще не означает, что человек обязан это делать. В первую очередь должно быть законное основание для нового направления.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, в каких трех случаях удержание человека в ТЦК может быть законным.