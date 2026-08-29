Скрыть не получится: Ляшко рассказал, как теперь контролируют работу ВВК

Министр подчеркнул, что все данные заносятся в электронный реестр

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Министерство здравоохранения Украины, совместно с Минобороны, нормировало вопрос проведения военно-врачебных комиссий. Теперь все данные по медицинским осмотрам, проводимым для ВВК, заносятся в электронную систему здравоохранения, позволяющую отследить любые нарушения.

Об этом в блицинтервью "Телеграфу" рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко. По его словам, любой человек, который считает, что ВВК по отношению к нему проведена не качественно, может оставить жалобу на горячей линии Министерства здравоохранения и Национальной службы здоровья Украины.

Подробнее читайте в материале "Телеграфа": Киев и Одесса под угрозой: Ляшко о подготовке больниц к зиме, ВВК и мобилизации

Министр напомнил, что раньше было много нареканий на Минздрав из-за работы ВВК. После этого был внесен ряд изменений, и теперь результаты на каждом этапе заносятся в электронную базу.

"Если мы вспомним предыдущие годы, то была проблема в том, что достаточно длительное время врачи, работая в военно-врачебных комиссиях, перенаправляли на дополнительные исследования, и люди часто терялись на этом этапе. И обвиняли систему здравоохранения, что таким образом мы можем как-то из-за человеческого фактора способствовать отсутствию мобилизации", — пояснил Ляшко.

После этого, по его словам, Министерство обороны внесло изменения в свой приказ №402, регулирующий, как именно работают военно-врачебные комиссии. Также был нормирован вопрос, какие врачи привлекаются к этой работе.

"Поэтому если у кого-то есть вопрос, что кто-то провел быстрее ВВК, не сделал определенные анализы, то об этом надо сообщать, мы сразу информацию проверяем. Потому что все данные по всем медицинским осмотрам, которые проводятся для ВВК, заносятся в электронную систему здравоохранения. Мы четко видим все, что делается. Если какие-то исследования не были проведены, а потом оказывается проблема, то мы понимаем сразу, какой врач это сделал, какая комиссия это сделала", — отметил Ляшко.

Виктор Ляшко. Фото МОЗ

Он добавил, что если в данных есть аномальные отклонения от среднестатистических, то делается перекрестная проверка, почему это произошло. К тому же он подчеркнул, что любой человек, если он считает, что ВВК по отношению к нему проведена, не качественно может жаловаться на горячую линию.

"Есть горячая линия Министерства здравоохранения, Национальной службы здоровья Украины, которая фиксирует, и мы рассматриваем все эти обращения", — резюмировал Ляшко.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Виктор Ляшко объяснил, как сегодня мобилизуют медиков в ВСУ.