Вже маєте висновок ВЛК: чи можуть змусити пройти комісію вдруге за рік

Така вимога Територіального центру комплектування є законною лише в певному випадку

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Якщо людина вже проходила ВЛК кілька місяців тому, виникає питання, чи можуть її знову направити на комісію. Чіткої заборони на повторний огляд протягом року немає.

Але це не означає, що ТЦК може направляти на ВЛК без причини. Коли повторний огляд є законним і що робити в такій ситуації, пояснила "Телеграфу" адвокатка Оксана Воробей з АО "Юридична фірма "Марусяк і Партнери".

Детальніше у матеріалі: "Пройти медогляд за один день і не вийти з ТЦК: юристи відповіли, чи законні такі вимоги".

За словами експертки, важлива не стільки дата попередньої ВЛК, скільки причина нового направлення. Якщо для повторного огляду є передбачена законом підстава, кілька місяців після попередньої комісії не стають перешкодою.

Водночас адвокат Eternix Law Firm Анастасія Капустинська пояснює, що чинний висновок ВЛК не забороняє повторний огляд протягом року. Однак це не означає, що ТЦК може направляти людину на комісію повторно у будь-який момент без пояснення причин.

Тому вимога "пройти ВЛК день у день" сама по собі ще не означає, що людина зобов'язана це робити. Насамперед має бути законна підстава для нового направлення.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, у яких трьох випадках утримання людини в ТЦК може бути законним.