"Еще скажите, что его можно есть": украинка похвасталась очень странным грибом, который нашла в лесу (фото)
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На территории Украины можно найти удивительные лесные "сокровища"
Украинка показала, какой странный гриб попался ей во время похода в лес. Оказалось, что это печеночный гриб, найти которого мечтает каждый грибник, поскольку он очень редкий.
Соответствующие фото обнародовала пользовательница под ником mamavikacake в социальной сети Threads. По ее словам, у этого чуда природы очень необычная текстура.
Женщина спросила пользователей сети, что это за гриб. Поскольку как снаружи, так и изнутри он выглядит устрашающе.
"Грибники, ваш выход. Что это такое? Гриб как силикон да еще с кровью", — написала она.
Переглянути в Threads
Что пишут в комментариях?
Пользователи сети сразу узнали, что это за гриб. Люди отмечают, что, несмотря на странный вид, он очень полезный и представляет собой ценный трофей для грибников.
"Печеночный гриб, мееега полезный и редкий кстати. Грибники все ищут его и радуются невероятно, когда удается найти это сокровище)";
"Теперь я знаю что это такое, но как люди когда-то додумались такое есть. С виду очень непривлекательный";
"Видимо, думали о нем, как о желе";
"Жарили в кляре, первый раз пробовали с мамой, как видите, живые) его надо вымачивать, чтобы кислота ушла, в нем 2х больше витамина С чем в лимоне и приравнивается к мраморной телятине";
"Я тоже не знала, что за гриб, и все равно его срезала и положила в пакет отдельно от других, а потом, как оказалось, я забрала сокровище";
"Похоже на печеночный гриб или "тещин язык";
"Еще скажите что его есть можно. Фу, какой он в жизни ужасный", — пишут в комментариях.
Что известно об этом грибе
Печеночница обычная (Fistulina hepatica) – древесный гриб из семейства Fistulinaceae. Местные названия – язца печеночная, глыва.
Эти грибы распространены на Полесье и Прикарпатье, встречается и на Закарпатье. Растет в лиственных лесах, чаще всего развивается осенью на живых стволах, у основания стволов (в дуплах) старых дубов и буков как паразит. Внесен в Красную книгу Беларуси.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что в лесах Украины находят фиолетовый гриб, словно из сказки. Однако на него можно смотреть, но лучше не срывать.