"Еще скажите, что его можно есть": украинка похвасталась очень странным грибом, который нашла в лесу (фото)

На территории Украины можно найти удивительные лесные "сокровища"

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Украинка показала, какой странный гриб попался ей во время похода в лес. Оказалось, что это печеночный гриб, найти которого мечтает каждый грибник, поскольку он очень редкий.

Соответствующие фото обнародовала пользовательница под ником mamavikacake в социальной сети Threads. По ее словам, у этого чуда природы очень необычная текстура.

Женщина спросила пользователей сети, что это за гриб. Поскольку как снаружи, так и изнутри он выглядит устрашающе.

"Грибники, ваш выход. Что это такое? Гриб как силикон да еще с кровью", — написала она.

У гриба странная текстура

У гриба странная текстура

У гриба красный сок

У гриба красный сок

Что пишут в комментариях?

Пользователи сети сразу узнали, что это за гриб. Люди отмечают, что, несмотря на странный вид, он очень полезный и представляет собой ценный трофей для грибников.

"Печеночный гриб, мееега полезный и редкий кстати. Грибники все ищут его и радуются невероятно, когда удается найти это сокровище)";

"Теперь я знаю что это такое, но как люди когда-то додумались такое есть. С виду очень непривлекательный";

"Видимо, думали о нем, как о желе";

"Жарили в кляре, первый раз пробовали с мамой, как видите, живые) его надо вымачивать, чтобы кислота ушла, в нем 2х больше витамина С чем в лимоне и приравнивается к мраморной телятине";

Комментарии пользователей

"Я тоже не знала, что за гриб, и все равно его срезала и положила в пакет отдельно от других, а потом, как оказалось, я забрала сокровище";

"Похоже на печеночный гриб или "тещин язык";

"Еще скажите что его есть можно. Фу, какой он в жизни ужасный", — пишут в комментариях.

Комментарии пользователей

Что известно об этом грибе

Печеночница обычная (Fistulina hepatica) – древесный гриб из семейства Fistulinaceae. Местные названия – язца печеночная, глыва.

Эти грибы распространены на Полесье и Прикарпатье, встречается и на Закарпатье. Растет в лиственных лесах, чаще всего развивается осенью на живых стволах, у основания стволов (в дуплах) старых дубов и буков как паразит. Внесен в Красную книгу Беларуси.

Печеночница обыкновенная (Fistulina hepatica). Фото Википедия

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в лесах Украины находят фиолетовый гриб, словно из сказки. Однако на него можно смотреть, но лучше не срывать.