В одной больше мяса, а в другой – добавок: что положили в намазки "Своя Лінія" и "Премія"

Что входит в состав двух популярных паст

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В летне-осенний сезон намазки остаются популярным вариантом закусок на природе. Но, несмотря на похожий вид, их состав может существенно отличаться.

"Телеграф" сравнил закуски ТМ "Своя Лінія" с "АТБ" и ТМ "Премія" из "Сільпо" и выяснил, в какой из них больше курятины и чем отличаются их рецептуры.

Главная разница – количество курицы

В "Своя Лінія" отмечено 7,2% вареного измельченного куриного филе. В составе "Премії" курица представлена как копчено-вареное мясо и составляет всего 3,5%.

То есть по заявленной части курятины "Своя Лінія" имеет более чем вдвое больше мяса. При этом в первом продукте прямо указано само куриное филе.

В "Премії" курятина входит в состав полуфабриката вместе с дополнительными компонентами. Среди них есть соль, мальтодекстрин, загустители Е412 и Е415 и регулятор кислотности Е500.

Сравнили состав двух популярных куриных намазок

Состав намазок оказался существенно разным

Что есть у "Своя Лінія"

Основу составляют вода, подсолнечное масло и куриное филе. Также есть крахмал, яйца, лук, морковь, соль, сахар, ароматизатор и консерванты – сорбат калия и бензоат натрия. Дополнительно используют лимонную кислоту и натуральные красители.

У "Премії" состав длиннее

Кроме 3,5% куриного мяса есть мальтодекстрин, загустители, регуляторы кислотности, чеснок, лук, ароматизаторы, специи и фосфаты. Также содержатся желатин, усилитель вкуса Е621, стабилизатор Е407, консервант Е202 и натуральные красители.

Таким образом, "Премія" использует заметно большее количество компонентов для формирования вкуса, аромата, цвета и нужной консистенции.

Есть еще одно важное отличие

В "Своя Лінія" в рецептуру входят куриные яйца и лук, тогда как в "Премії" использованы другие компоненты для формирования текстуры — в частности желатин, фосфат, загустители и стабилизатор.

При этом оба продукта нельзя назвать продуктами с простым составом. В "Своя Лінія" также есть ароматизатор, два консерванта, крахмал и красители.

А что с пищевой ценностью?

"Премія" имеет на 100 г 307 ккал, 31 г жира, 5,8 г углеводов и 1,2 г белка. На этикетке указано 1,2 г соли.

Здесь хорошо видна особенность обоих продуктов: несмотря на название "куриная закуска", основой рецептуры есть не мясо, а другие составляющие. У "Премії" доля заявленного куриного мяса составляет лишь 3,5%, а у "Своя Лінія" — 7,2%.

Какая закуска выигрывает по составу?

Если главный критерий — больше заявленного куриного мяса и более короткий состав, преимущество на стороне "Своя Лінія". В ней 7,2% куриного филе, есть яйца, лук и морковь, а список добавок короче.

"Премія" имеет состав гораздо сложнее: здесь используется меньше курятины, зато больше загустителей, стабилизаторов, ароматизаторов и других технологических компонентов.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, в каких консервах "Своя Лінія" мяса оказалось больше, чем ожидаешь.