В некоторых банках мяса больше, чем ожидаешь: что в консервах "Своя Лінія"

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В "АТБ" продают несколько видов мясных консервов с разным составом от собственной торговой марки "Своя Лінія". Украинец решил посмотреть, что именно содержится в каждой банке и сколько там мяса.

Среди представленных вариантов, которые рассмотрел автор YouTube канала "Національна дегустація" — курица с овощами, говядина в собственном соку, индейка с красной фасолью и курица с булгуром.

В консерве с курицей, по словам автора, есть куски куриного мяса без костей, а также овощи — морковь и лук. Мясо находится вместе с бульоном.

В другой банке – говядина в собственном соку. Кроме мяса внутри попадаются куски жировой и соединительной ткани, в частности жилы и кожа. Автор также обратил внимание на наличие бульона.

Еще один вариант – индейка с красной фасолью. Здесь, по наблюдению автора, фасоли в банке гораздо больше, чем мяса.

Также в линейке есть курица с булгуром. В этой консерве крупы больше мяса. Кроме булгура и курятины, автор заметил овощи и бульон.

Таким образом, под названием мясной консервы в "АТБ" продаются продукты с разным составом: у одних основой является курятина или говядина, а у других значительную часть составляют булгур, фасоль или овощи. Поэтому перед покупкой следует обращать внимание не только на название продукта, но и его состав и соотношение основных компонентов.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какую дешевую лапшу быстрого приготовления лучше выбрать — из "АТБ" или "Сільпо".