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В одній більше м'яса, а в іншій - добавок: що поклали у намазки "Своя Лінія" та "Премія"

Автор
Марина Бондаренко
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Що знайшли у складі цих двох закусок
Що знайшли у складі цих двох закусок. Фото Колаж "Телеграфу"

Що містять дві популярні намазки

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У літньо-осінній сезон намазки залишаються популярним варіантом закусок на природі. Але, попри схожий вигляд, їхній склад може суттєво відрізнятися.

"Телеграф" порівняв закуски ТМ "Своя Лінія" з "АТБ" та ТМ "Премія" із "Сільпо" і з’ясував, у якій із них більше курятини та чим відрізняються їхні рецептури.

Головна різниця — кількість курки

У "Своя Лінія" зазначено 7,2% вареного подрібненого курячого філе. У складі "Премії" курка представлена як копчено-варене м’ясо і становить лише 3,5%.

Тобто за заявленою часткою курятини "Своя Лінія" має більш ніж удвічі більше м’яса. При цьому в першому продукті прямо вказане саме куряче філе.

У "Премії" курятина входить до складу напівфабрикату разом із додатковими компонентами. Серед них є сіль, мальтодекстрин, загущувачі Е412 та Е415 і регулятор кислотності Е500.

Намазки "Своя Лінія" та "Премія" мають різний склад
Порівняли склад двох популярних курячих намазок
Намазки "Своя Лінія" та "Премія" мають різний склад
Склад намазок виявився суттєво різним

Що є у "Своя Лінія"

Основу складають вода, соняшникова олія та куряче філе. Також є крохмаль, яйця, цибуля, морква, сіль, цукор, ароматизатор і консерванти — сорбат калію та бензоат натрію. Додатково використовують лимонну кислоту та натуральні барвники.

У "Премії" склад довший

Окрім 3,5% курячого м’яса, є мальтодекстрин, загущувачі, регулятори кислотності, часник, цибуля, ароматизатори, спеції та фосфати. Також містяться желатин, підсилювач смаку Е621, стабілізатор Е407, консервант Е202 і натуральні барвники.

Таким чином, "Премія" використовує помітно більше компонентів для формування смаку, аромату, кольору та потрібної консистенції.

Є ще одна важлива відмінність

У "Своя Лінія" до рецептури входять курячі яйця та цибуля, тоді як у "Премії" використані інші компоненти для формування текстури — зокрема желатин, фосфат, загущувачі та стабілізатор.

При цьому обидва продукти не можна назвати продуктами з простим складом. У "Своя Лінія" також є ароматизатор, два консерванти, крохмаль і барвники.

А що з харчовою цінністю?

"Премія" має на 100 г 307 ккал, 31 г жиру, 5,8 г вуглеводів та 1,2 г білка. На етикетці також вказано 1,2 г солі.

Тут добре видно особливість обох продуктів: попри назву "куряча закуска", основою рецептури є не м’ясо, а інші складники. У "Премії" частка заявленого курячого м’яса становить лише 3,5%, а у "Своя Лінія" — 7,2%.

Яка закуска виграє за складом?

Якщо головний критерій — більша кількість заявленого курячого м’яса та коротший склад, перевага на боці "Своя Лінія". У ній 7,2% курячого філе, є яйця, цибуля та морква, а список добавок коротший.

"Премія" має склад значно складніший: тут використовується менше курятини, зате більше загущувачів, стабілізаторів, ароматизаторів та інших технологічних компонентів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, у яких консервах "Своя Лінія" м’яса виявилося більше, ніж очікуєш.

Теги:
#Закуска #Сільпо #АТБ #намазка