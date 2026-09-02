В одній більше м'яса, а в іншій - добавок: що поклали у намазки "Своя Лінія" та "Премія"

Що містять дві популярні намазки

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У літньо-осінній сезон намазки залишаються популярним варіантом закусок на природі. Але, попри схожий вигляд, їхній склад може суттєво відрізнятися.

"Телеграф" порівняв закуски ТМ "Своя Лінія" з "АТБ" та ТМ "Премія" із "Сільпо" і з’ясував, у якій із них більше курятини та чим відрізняються їхні рецептури.

Головна різниця — кількість курки

У "Своя Лінія" зазначено 7,2% вареного подрібненого курячого філе. У складі "Премії" курка представлена як копчено-варене м’ясо і становить лише 3,5%.

Тобто за заявленою часткою курятини "Своя Лінія" має більш ніж удвічі більше м’яса. При цьому в першому продукті прямо вказане саме куряче філе.

У "Премії" курятина входить до складу напівфабрикату разом із додатковими компонентами. Серед них є сіль, мальтодекстрин, загущувачі Е412 та Е415 і регулятор кислотності Е500.

Порівняли склад двох популярних курячих намазок

Склад намазок виявився суттєво різним

Що є у "Своя Лінія"

Основу складають вода, соняшникова олія та куряче філе. Також є крохмаль, яйця, цибуля, морква, сіль, цукор, ароматизатор і консерванти — сорбат калію та бензоат натрію. Додатково використовують лимонну кислоту та натуральні барвники.

У "Премії" склад довший

Окрім 3,5% курячого м’яса, є мальтодекстрин, загущувачі, регулятори кислотності, часник, цибуля, ароматизатори, спеції та фосфати. Також містяться желатин, підсилювач смаку Е621, стабілізатор Е407, консервант Е202 і натуральні барвники.

Таким чином, "Премія" використовує помітно більше компонентів для формування смаку, аромату, кольору та потрібної консистенції.

Є ще одна важлива відмінність

У "Своя Лінія" до рецептури входять курячі яйця та цибуля, тоді як у "Премії" використані інші компоненти для формування текстури — зокрема желатин, фосфат, загущувачі та стабілізатор.

При цьому обидва продукти не можна назвати продуктами з простим складом. У "Своя Лінія" також є ароматизатор, два консерванти, крохмаль і барвники.

А що з харчовою цінністю?

"Премія" має на 100 г 307 ккал, 31 г жиру, 5,8 г вуглеводів та 1,2 г білка. На етикетці також вказано 1,2 г солі.

Тут добре видно особливість обох продуктів: попри назву "куряча закуска", основою рецептури є не м’ясо, а інші складники. У "Премії" частка заявленого курячого м’яса становить лише 3,5%, а у "Своя Лінія" — 7,2%.

Яка закуска виграє за складом?

Якщо головний критерій — більша кількість заявленого курячого м’яса та коротший склад, перевага на боці "Своя Лінія". У ній 7,2% курячого філе, є яйця, цибуля та морква, а список добавок коротший.

"Премія" має склад значно складніший: тут використовується менше курятини, зате більше загущувачів, стабілізаторів, ароматизаторів та інших технологічних компонентів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, у яких консервах "Своя Лінія" м’яса виявилося більше, ніж очікуєш.