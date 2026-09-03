Мороженое в "АТБ" подешевело вдвое: какие сладости можно купить менее чем за 20 гривен

Какие популярные вкусы можно найти за 17,90 грн

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В "АТБ" на этой неделе снизили цены на мороженое. Скидки на популярные виды десерта достигают 52%, а некоторые варианты можно приобрести менее чем за 20 гривен.

Какое мороженое сейчас продают дешевле — выяснил "Телеграф". Выбор сладкого достаточно велик.

Детальнее в материале: "Акций в АТБ стало меньше, но скидки до половины цены: что стоит купить на этой неделе".

В частности, пломбир Magnat со вкусами малинового чизкейка, манго-апельсина и лесного ореха стоит 109,90 грн. Рожки "Ласунка Гран-Прі" с малиновой, какао или манговой начинкой продают за 39,90 грн — их цена снизилась на 50%.

Есть и более бюджетные варианты. Пломбир Oliver Smith в кондитерской глазури стоит 27,90 грн со скидкой 45%. По такой же скидке эскимо Laska Grandi с кокосом можно приобрести за 25,50 грн, а "Ласунка Банан-Ай" — за 17,90 грн.

Среди других вариантов — эскимо "Три ведмеді" со вкусами арбуз-клубника и "Mystic dragon" за 24,50 грн, а также "Каштан" с фисташкой и малиной и "Хладик Каштан" с соленой карамелью по 22,90 грн.

Еще дешевле обойдется пломбир "Хрещатик" в вафельном стаканчике – классический, крем-брюле, шоколадный или фисташковый стоит 19,50 грн.

Для тех, кто ищет самый доступный вариант, есть пломбир "Своя лінія Золотий Каштан" за 17,90 грн со скидкой 40%. Безлактозный "Київський пломбір" сейчас стоит 48,80 грн.

Сладкие скидки на мороженое в "АТБ". Фото: сгенерированное ИИ, "Телеграф"

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, чем отличаются намазки "Своя Лінія" и "Премія".