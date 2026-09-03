Морозиво в "АТБ" подешевшало вдвічі: які солодощі можна купити менш ніж за 20 гривень

Які популярні смаки можна знайти за 17,90 грн

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В "АТБ" цього тижня знизили ціни на морозиво. Знижки на популярні види десерту сягають 52%, а деякі варіанти можна придбати менш ніж за 20 гривень.

Яке морозиво зараз продають дешевше — з'ясував "Телеграф". Вибір солодкого досить великий.

Детальніше у матеріалі: "Акцій в АТБ стало менше, але знижки до половини ціни: що варто купити цього тижня".

Зокрема, пломбір Magnat зі смаками малинового чизкейка, манго-апельсина та лісового горіха коштує 109,90 грн. Ріжки "Ласунка Гран-Прі" з малиновою, какао або манговою начинкою продають за 39,90 грн — їхня ціна знизилася на 50%.

Є й більш бюджетні варіанти. Пломбір Oliver Smith у кондитерській глазурі коштує 27,90 грн зі знижкою 45%. За такою ж знижкою ескімо Laska Grandi з кокосом можна придбати за 25,50 грн, а "Ласунка Банан-Ай" — за 17,90 грн.

Серед інших варіантів — ескімо "Три ведмеді" зі смаками кавун-полуниця та "Mystic dragon" за 24,50 грн, а також "Каштан" з фісташкою та малиною і "Хладик Каштан" із солоною карамеллю по 22,90 грн.

Ще дешевше обійдеться пломбір "Хрещатик" у вафельному стаканчику — класичний, крем-брюле, шоколадний або фісташковий коштує 19,50 грн.

Для тих, хто шукає найдоступніший варіант, є пломбір "Своя лінія Золотий Каштан" за 17,90 грн зі знижкою 40%. Безлактозний "Київський пломбір" зараз коштує 48,80 грн.

Солодкі знижки на морозиво в "АТБ". Фото: згенероване ШІ, "Телеграф"

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, чим відрізняються намазки "Своя Лінія" та "Премія".