Мода возвращается: 5 вещей из гардероба наших бабушек, которые снова стали хитом в 2026 году
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Настоящий стиль не имеет срока годности
Некоторые вещи, которые носили наши бабушки десятки лет назад, сейчас снова в тренде. Дизайнеры придали им новое дыхание и вернули на подиумы и в гардероб современных модниц.
"Телеграф" рассказывает, какие вещи из прошлого сейчас на пике популярности. Первое место — вязаные кардиганы. Объемные модели на пуговицах прекрасно сочетаются как с джинсами, так и легкими платьями.
Второй тренд – принтованные платки из шелка или других легких тканей. Сейчас их носят не только на голове, а используют как акцентный аксессуар – завязывают на шее, сумках или талии.
Еще одна вещь из бабушкиного гардероба, которая снова актуальна — широкие юбки меди. Они отлично сочетаются с базовыми вещами, подчеркивая женственность без утраты комфорта.
А помните бабушкины броши? Если раньше они считались аксессуаром пожилых женщин, то сейчас ими украшают пиджаки, свитера, пальто и даже сумки, создавая индивидуальный стиль.
Также сегодня на пике популярности плетеные сумки, которые были в моде в прошлые времена. Сейчас они бывают из разных материалов и не являются исключительно летним аксессуаром. Такие сумки сочетают с классическими и повседневными образами.
Ранее "Телеграф" рассказывал о вещах из СССР, которые современная молодежь считает роскошью и эко трендом. В бабушкиных шкафах и на чердаках можно найти настоящие сокровища.