Мода возвращается: 5 вещей из гардероба наших бабушек, которые снова стали хитом в 2026 году

Настоящий стиль не имеет срока годности

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Некоторые вещи, которые носили наши бабушки десятки лет назад, сейчас снова в тренде. Дизайнеры придали им новое дыхание и вернули на подиумы и в гардероб современных модниц.

"Телеграф" рассказывает, какие вещи из прошлого сейчас на пике популярности. Первое место — вязаные кардиганы. Объемные модели на пуговицах прекрасно сочетаются как с джинсами, так и легкими платьями.

Вязаный кардиган. Фото: ukrainian_knitter

Второй тренд – принтованные платки из шелка или других легких тканей. Сейчас их носят не только на голове, а используют как акцентный аксессуар – завязывают на шее, сумках или талии.

Актуальный способ носить платок. Фото: obiimy.world

Еще одна вещь из бабушкиного гардероба, которая снова актуальна — широкие юбки меди. Они отлично сочетаются с базовыми вещами, подчеркивая женственность без утраты комфорта.

А помните бабушкины броши? Если раньше они считались аксессуаром пожилых женщин, то сейчас ими украшают пиджаки, свитера, пальто и даже сумки, создавая индивидуальный стиль.

Также сегодня на пике популярности плетеные сумки, которые были в моде в прошлые времена. Сейчас они бывают из разных материалов и не являются исключительно летним аксессуаром. Такие сумки сочетают с классическими и повседневными образами.

Ранее "Телеграф" рассказывал о вещах из СССР, которые современная молодежь считает роскошью и эко трендом. В бабушкиных шкафах и на чердаках можно найти настоящие сокровища.