Корали возвращаются: почему украинки снова выбирают традиционное "бабушкино" ожерелье

Мода снова возвращается к традиционным аксессуарам

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Когда-то украинское ожерелье было значительно большим, чем просто украшением: оно рассказывало об истории, происхождении, статусе, семье и важных событиях в жизни женщины. И в 2026 году оно снова возвращается в гардероб к украинским женщинам.

Об этом пишет Vogue. Отмечается, что ожерелье также служило оберегом, передаваемым из поколения в поколение.

Сегодня традиция носить массивное ожерелье получает новое дыхание. Украинки возвращают бусы в свой современный гардероб, переосмысливая корали и этнические мотивы в новых легких и неожиданных формах.

В разряд любимых попадают самые разные украшения – от сдержанных минималистических моделей до выразительных аксессуаров, которые способны превратить даже самый простой образ в непревзойденный "лук".

Украинские бусы всегда приковывали к себе взгляды

Ожерелье красного цвета издавна занимает особое место в украинской культуре. Он символизирует жизнь, энергию, духовную защиту и женскую силу. Именно поэтому красные бусы стали одним из самых узнаваемых украшений украинского традиционного костюма, вобрав в себя непревзойденную эстетику и глубокое символическое значение.

Современный образ выглядит отлично с украинским ожерельем. Фото Vogue

Современный образ прекрасно дополняется украинским ожерельем. Фото Vogue

Сегодня украинки переосмысливают этот аксессуар, совмещая традицию с современной модой. Их образы доказывают, что красные бусы могут выходить за пределы этнического образа и становиться акцентным украшением современного гардероба. Эти украшения напоминают, что ожерелье сегодня – не только отсылка к древнему прошлому, но и способ выразить собственную идентичность и рассказать с помощью стиля личную историю.

Современный взгляд на украинское ожерелье. Фото Vogue

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