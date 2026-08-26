Укр

Корали возвращаются: почему украинки снова выбирают традиционное "бабушкино" ожерелье

Автор
Вадим Михальченко
Дата публикации
Читати українською
Автор
Ожерелья были одними из самых популярных украшений во все времена Новость обновлена 26 августа 2026, 18:01
Ожерелья были одними из самых популярных украшений во все времена. Фото Коллаж "Телеграфа"

Мода снова возвращается к традиционным аксессуарам

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Когда-то украинское ожерелье было значительно большим, чем просто украшением: оно рассказывало об истории, происхождении, статусе, семье и важных событиях в жизни женщины. И в 2026 году оно снова возвращается в гардероб к украинским женщинам.

Об этом пишет Vogue. Отмечается, что ожерелье также служило оберегом, передаваемым из поколения в поколение.

Сегодня традиция носить массивное ожерелье получает новое дыхание. Украинки возвращают бусы в свой современный гардероб, переосмысливая корали и этнические мотивы в новых легких и неожиданных формах.

В разряд любимых попадают самые разные украшения – от сдержанных минималистических моделей до выразительных аксессуаров, которые способны превратить даже самый простой образ в непревзойденный "лук".

Украинские бусы всегда приковывали к себе взгляды
Украинские бусы всегда приковывали к себе взгляды

Ожерелье красного цвета издавна занимает особое место в украинской культуре. Он символизирует жизнь, энергию, духовную защиту и женскую силу. Именно поэтому красные бусы стали одним из самых узнаваемых украшений украинского традиционного костюма, вобрав в себя непревзойденную эстетику и глубокое символическое значение.

Современный образ выглядит отлично с украинским ожерельем
Современный образ выглядит отлично с украинским ожерельем. Фото Vogue
Современный образ прекрасно дополняется украинским ожерельем.
Современный образ прекрасно дополняется украинским ожерельем. Фото Vogue

Сегодня украинки переосмысливают этот аксессуар, совмещая традицию с современной модой. Их образы доказывают, что красные бусы могут выходить за пределы этнического образа и становиться акцентным украшением современного гардероба. Эти украшения напоминают, что ожерелье сегодня – не только отсылка к древнему прошлому, но и способ выразить собственную идентичность и рассказать с помощью стиля личную историю.

Современный взгляд на украинское ожерелье
Современный взгляд на украинское ожерелье. Фото Vogue

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Теги:
#Мода #Современность #Тренды #Ожерелье