Оставьте "фазана" россиянам: украинский стишок, с которым легко запомнить цвета радуги
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Украинцы нашли забавные замены известному стишку
Многие украинцы еще со школы помнят порядок цветов радуги благодаря русскому стишку о фазане и охотнике. Теперь в соцсетях обсуждают, чем его можно заменить и какие украинские фразы помогают не путать цвета.
В Threads пользователи делятся своими способами запоминания цветов радуги. Телеграф собрал самые популярные варианты по обсуждению.
"Чепурный пузатый жук" и другие варианты
Одним из самых популярных вариантов, которые пользователи Threads предлагают звучит так:
"Нарядный пузатый жук съел красочный свежий фрукт".
"Цапля Осень Ждет Упорно Будет Сане Красить".
"Почему пингвины живут зимой без своих фантазий".
"Почему Пан Жабу Съел? Потому что Блюдо Французкое".
"Черный Песик Жил С Бабушкой. Старушка Фсё."
"Ждал Обеда Журналист Съел Бутерброд Стал Футболист"
При чем здесь "Пані Калина"
В дискуссии упомянули и украинский детский контент. Пользователи назвали Пані Калину, которая публикует видео для детей на YouTube.
Одна из участниц обсуждения написала:
"Посмотрите видео "Пані Калина", где она поет песенку со словами цветов. Больше вопросов к запоминанию не возникнет".
Украинцы ищут собственные способы запоминания
Именно такие абсурдные и забавные предложения могут работать как мнемонический прием – главное, чтобы порядок первых букв помогал воспроизвести нужную последовательность.
Традиционный порядок, изучаемый в Украине в школе, выглядит так:
- красный;
- оранжевый;
- желтый;
- зеленый;
- голубой;
- синий;
- фиолетовый.
Именно первые буквы этих названий – Ч, П, Ж, С, Б, С, Ф – и становятся основой для мнемонических фраз.
А вот какое именно выражение поможет запомнить их лучше всего, каждый может выбрать сам.
Ранее "Телеграф" рассказывал, о трех украинских словах, которые "советы" пытались стереть из памяти украинцев.