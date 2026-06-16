Укр

Не "я тебя люблю": как по-украински сказать о чувствах так, чтобы это запомнилось навсегда

Автор
Марина Бондаренко
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Как сказать о чувствах так, чтобы это стало моментом, а не фразой
Как сказать о чувствах так, чтобы это стало моментом, а не фразой. Фото Коллаж "Телеграфа"

Самое важное – искренность, ведь когда она есть, слова отходят на второй план

Иногда "я тебя люблю" звучит слишком прямо и даже обыденно — будто в этих словах не хватает глубины того, что человек действительно чувствует.

Но в украинском языке существуют другие способы признаться в чувствах так, чтобы они не просто были услышаны, но и почувствованы через образы, состояние и атмосферу рядом с человеком. Что можно сказать в таком случае, рассказал популяризатор языка, языковед Андрей Шимановский в Instagram.

Вот несколько вариантов:

  • "До жаги";
  • "До живого тіла";
  • "До краю";
  • "До крихти";
  • "До нестями";
  • "До нитки";
  • "До останнього недопалка";
  • "До останнього подиху";
  • "До останньої краплі";
  • "До останньої цяти";
  • "До рубрика";
  • "До самих кісток";
  • "До цурочки";
  • "До щирця";
  • "З голови до ніг";
  • "Серцем і душею";
  • "По самісінькі вуха".

Вспомните момент, когда вы потеряли голову от любви – его тоже можно передать словами так, чтобы это чувствовалось:

  • "Аж дрож пройняв";
  • "Від якої вперше дух перехопило";
  • "Аж в серці похололо";
  • "Аж до мурашок в долонях";
  • "За спиною виросли крила".

В то же время "Телеграф" приводит и следующие примеры:

  • "З тобою я став(ла) трохи щасливішим(ою), ніж був(ла) вчора"
  • "Коли ти поруч, світ стає тихішим і зрозумілішим"
  • "Я не знаю, як це назвати, але мені добре там, де ти"
  • "Ти для мене — не випадковість у дні"
  • "Я звикаю до тебе так, як звикають до дому"
  • "Мені з тобою не треба зайвих слів"
  • "Якщо чесно — я вже не уявляю свій день без тебе"
  • "Ти став(ла) тим "спокоєм", якого я не знав(ла), що шукав(ла)"

Ранее "Телеграф" рассказывал, как правильно извиняться на украинском и почему популярное слово "вибачаюсь" лучше не использовать.

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#Украинский язык #Кохання #Зізнання