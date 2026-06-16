Не "я тебя люблю": как по-украински сказать о чувствах так, чтобы это запомнилось навсегда

Самое важное – искренность, ведь когда она есть, слова отходят на второй план

Иногда "я тебя люблю" звучит слишком прямо и даже обыденно — будто в этих словах не хватает глубины того, что человек действительно чувствует.

Но в украинском языке существуют другие способы признаться в чувствах так, чтобы они не просто были услышаны, но и почувствованы через образы, состояние и атмосферу рядом с человеком. Что можно сказать в таком случае, рассказал популяризатор языка, языковед Андрей Шимановский в Instagram.

Вот несколько вариантов:

"До жаги";

"До живого тіла";

"До краю";

"До крихти";

"До нестями";

"До нитки";

"До останнього недопалка";

"До останнього подиху";

"До останньої краплі";

"До останньої цяти";

"До рубрика";

"До самих кісток";

"До цурочки";

"До щирця";

"З голови до ніг";

"Серцем і душею";

"По самісінькі вуха".

Вспомните момент, когда вы потеряли голову от любви – его тоже можно передать словами так, чтобы это чувствовалось:

"Аж дрож пройняв";

"Від якої вперше дух перехопило";

"Аж в серці похололо";

"Аж до мурашок в долонях";

"За спиною виросли крила".

В то же время "Телеграф" приводит и следующие примеры:

"З тобою я став(ла) трохи щасливішим(ою), ніж був(ла) вчора"

"Коли ти поруч, світ стає тихішим і зрозумілішим"

"Я не знаю, як це назвати, але мені добре там, де ти"

"Ти для мене — не випадковість у дні"

"Я звикаю до тебе так, як звикають до дому"

"Мені з тобою не треба зайвих слів"

"Якщо чесно — я вже не уявляю свій день без тебе"

"Ти став(ла) тим "спокоєм", якого я не знав(ла), що шукав(ла)"

Ранее "Телеграф" рассказывал, как правильно извиняться на украинском и почему популярное слово "вибачаюсь" лучше не использовать.