Не "я тебя люблю": как по-украински сказать о чувствах так, чтобы это запомнилось навсегда
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Самое важное – искренность, ведь когда она есть, слова отходят на второй план
Иногда "я тебя люблю" звучит слишком прямо и даже обыденно — будто в этих словах не хватает глубины того, что человек действительно чувствует.
Но в украинском языке существуют другие способы признаться в чувствах так, чтобы они не просто были услышаны, но и почувствованы через образы, состояние и атмосферу рядом с человеком. Что можно сказать в таком случае, рассказал популяризатор языка, языковед Андрей Шимановский в Instagram.
Вот несколько вариантов:
- "До жаги";
- "До живого тіла";
- "До краю";
- "До крихти";
- "До нестями";
- "До нитки";
- "До останнього недопалка";
- "До останнього подиху";
- "До останньої краплі";
- "До останньої цяти";
- "До рубрика";
- "До самих кісток";
- "До цурочки";
- "До щирця";
- "З голови до ніг";
- "Серцем і душею";
- "По самісінькі вуха".
Вспомните момент, когда вы потеряли голову от любви – его тоже можно передать словами так, чтобы это чувствовалось:
- "Аж дрож пройняв";
- "Від якої вперше дух перехопило";
- "Аж в серці похололо";
- "Аж до мурашок в долонях";
- "За спиною виросли крила".
В то же время "Телеграф" приводит и следующие примеры:
- "З тобою я став(ла) трохи щасливішим(ою), ніж був(ла) вчора"
- "Коли ти поруч, світ стає тихішим і зрозумілішим"
- "Я не знаю, як це назвати, але мені добре там, де ти"
- "Ти для мене — не випадковість у дні"
- "Я звикаю до тебе так, як звикають до дому"
- "Мені з тобою не треба зайвих слів"
- "Якщо чесно — я вже не уявляю свій день без тебе"
- "Ти став(ла) тим "спокоєм", якого я не знав(ла), що шукав(ла)"
Ранее "Телеграф" рассказывал, как правильно извиняться на украинском и почему популярное слово "вибачаюсь" лучше не использовать.