"Піднімають тост" только россияне. Как это правильно сказать на украинском

Ошибка за праздничным столом, которой следует избегать, чтобы не показаться безграмотным

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Долгое время население Украины пребывало под влиянием России, русского языка и культуры, и только в последние годы многие стали сознательно отказываться от всего российского и углубляться в изучение собственного языка. Однако из-за схожести языков некоторые продолжают допускать грубую кальку с русского, даже перейдя на украинский.

В частности, это касается конструкции "підняти тост", — по аналогии с русским "поднять тост" кажется, что она звучит правильно, но на самом деле это не так.

Ведь в украинском языке тост не "поднимают", а "виголошують", как и любые другие речи. Так, правильно говорить — "виголосити тост".

Вот несколько примеров, как это выглядит в предложении:

Він виголосив другові тост.

Тост можна виголошувати, пропонувати, а не піднімати і не підносити. Піднімають келих, а не тост.

Якщо господар свята з якихось причин не хоче чи не може виголосити тост, перша промова має обов’язково бути на його чи її честь. Виголошувати її повинен хтось із близьких.

Макрон виголосив тост української мовою з нагоди відкриття кафе та ресторанів.

Цей подумки проказаний тост мені так припав до вподоби, що я його виголосив ще кілька разів, аж поки мені не стало по цимбалах.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как в Украине здоровались наши предки в прошлом веке — никаких "привет" и "здрасте" тогда не говорили.