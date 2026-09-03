Залиште "фазана" росіянам: український віршик, з яким легко запамʼятати кольори веселки
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Українці знайшли кумедні заміни відомому віршику
Багато українців ще зі школи пам’ятають порядок кольорів веселки завдяки російському віршику про фазана та мисливця. Тепер у соцмережах обговорюють, чим його можна замінити та які українські фрази допомагають не плутати кольори.
У Threads користувачі діляться власними способами запам’ятовування кольорів веселки. "Телеграф" зібрав найпопулярніші варіанти з обговорення.
"Чепурний пузатий жук" та інші варіанти
Одним із найпопулярніших варіантів, який користувачі Threads пропонують звучить так:
"Чепурний пузатий жук з'їв барвистий свіжий фрукт".
"Чапля Осінь Жде Завзято Буде Сани Фарбувати".
"Чому пінгвіни живуть зимою без своїх фантазій".
"Чому Пан Жабу Зʼїв? Бо Страва Французька".
"Чорний Песик Жив З Бабусею. Старенька Фсьо."
"Чекав Обіду Журналіст З'їв Бутерброд Став Футболіст"
До чого тут Пані Калина
У дискусії згадали й український дитячий контент. Користувачі назвали Пані Калину, яка публікує відео для дітей на YouTube.
Одна з учасниць обговорення написала:
"Подивіться відео "Пані Калина", де вона співає пісеньку зі словами кольорів. Більше питання запамʼятовування не виникне".
Українці шукають власні способи запам’ятовування
Саме такі абсурдні та кумедні речення можуть працювати як мнемонічний прийом — головне, щоб порядок перших літер допомагав відтворити потрібну послідовність.
Традиційний порядок, який в Україні вивчають у школі, виглядає так:
- червоний;
- помаранчевий;
- жовтий;
- зелений;
- блакитний;
- синій;
- фіолетовий.
Саме перші літери цих назв — Ч, П, Ж, З, Б, С, Ф — і стають основою для мнемонічних фраз.
А от який саме вислів допоможе запам’ятати їх найкраще, кожен може обрати сам.
Раніше "Телеграф" розповідав, про три українських слова, які "совєти" намагалися стерти з пам’яті українців.