Залиште "фазана" росіянам: український віршик, з яким легко запамʼятати кольори веселки

Українці знайшли кумедні заміни відомому віршику

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Багато українців ще зі школи пам’ятають порядок кольорів веселки завдяки російському віршику про фазана та мисливця. Тепер у соцмережах обговорюють, чим його можна замінити та які українські фрази допомагають не плутати кольори.

У Threads користувачі діляться власними способами запам’ятовування кольорів веселки. "Телеграф" зібрав найпопулярніші варіанти з обговорення.

"Чепурний пузатий жук" та інші варіанти

Одним із найпопулярніших варіантів, який користувачі Threads пропонують звучить так:

"Чепурний пузатий жук з'їв барвистий свіжий фрукт".

Коментар з Threads

"Чапля Осінь Жде Завзято Буде Сани Фарбувати".

Коментар з Threads

"Чому пінгвіни живуть зимою без своїх фантазій".

Коментар з Threads

"Чому Пан Жабу Зʼїв? Бо Страва Французька".

Коментар з Threads

"Чорний Песик Жив З Бабусею. Старенька Фсьо."

Коментар з Threads

"Чекав Обіду Журналіст З'їв Бутерброд Став Футболіст"

Коментар з Threads

До чого тут Пані Калина

У дискусії згадали й український дитячий контент. Користувачі назвали Пані Калину, яка публікує відео для дітей на YouTube.

Одна з учасниць обговорення написала:

"Подивіться відео "Пані Калина", де вона співає пісеньку зі словами кольорів. Більше питання запамʼятовування не виникне".

Коментар з Threads

Українці шукають власні способи запам’ятовування

Саме такі абсурдні та кумедні речення можуть працювати як мнемонічний прийом — головне, щоб порядок перших літер допомагав відтворити потрібну послідовність.

Традиційний порядок, який в Україні вивчають у школі, виглядає так:

червоний;

помаранчевий;

жовтий;

зелений;

блакитний;

синій;

фіолетовий.

Саме перші літери цих назв — Ч, П, Ж, З, Б, С, Ф — і стають основою для мнемонічних фраз.

А от який саме вислів допоможе запам’ятати їх найкраще, кожен може обрати сам.

Раніше "Телеграф" розповідав, про три українських слова, які "совєти" намагалися стерти з пам’яті українців.