Никакик тележек в "АТБ": как правильно сказать на украинском
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Этот русизм можно услышать в украинских супермаркетах
Когда потенциальные покупатели приходят в супермаркет "АТБ", перед ними обычно встает выбор. Взять маленькую ручную корзину или большую корзину на колесиках — тележку.
В разговорной речи в магазине часто можно услышать русизм "тележка". В украинском языке существует прекрасное, благозвучное, а главное грамотное соответствие — "візок", сообщает "Телеграф".
Тележка для покупок (продуктовая тележка) — это корзина, поставляемая магазином, для использования клиентами внутри магазина для транспортировки товаров к кассе в течение покупки. Обычно, покупатели могут использовать тележку для перевозки приобретенных товаров к своим транспортным средствам.
Слово "візок" в украинском языке имеет несколько значений:
- Уменьшительная форма к телеге
- Экипаж на рессорах с дверцей и окнами, иногда – с откидным верхом (устаревшее).
- Небольшая коляска, в которой возят маленьких детей.
- Механическое устройство для перевозки грузов и людей.
- Устройство на четырех или двух колесах для ручной перевозки небольших грузов.
- Название игры в карты (разговорное).
Добавим, что в украинском языке у слова "візок" есть синоним "возик", однако в контексте покупок чаще используется первый вариант.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как правильно обратиться к кассиру, чтобы получить "здачу" в "АТБ". Это слово распространилось в разговорной речи, однако в украинском языке есть соответствующий вариант.