"Шлейка для собаки?" Украинцев повеселила трендовая вещь для сна: зачем она нужна (фото)

Что это такое и зачем ее надевать перед сном

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В соцсети Threads пользователи активно обсуждают необычную конструкцию, предназначение которой на первый взгляд понять непросто. Фото изделия опубликовала одна из пользователей, после чего в комментариях начали гадать, для чего она нужна.

Оказалось, что это специальная подушка для сна, которую надевают на тело так, чтобы мягкая часть располагалась между грудями. "Телеграф" расскажет, зачем придумали такой аксессуар и кому он может быть удобен.

"Это что? Куда его надевать?"

Конструкция озадачила не только тех, кто увидел ее впервые. Многие комментаторы не сразу поняли, что именно перед ними.

Сообщение в Threads

В комментариях пользователи шутили, пытаясь угадать предназначение необычной конструкции. Ее сравнивали даже с трусами для велосипеда и шлейкой для собак.

"Анатомическая шлейка для пса? Мои такое носят", — пошутила одна из комментаторок.

Комментарий из Threads

Другая предположила: "Трусы для велосипедного сиденья?"

Комментарий из Threads

На вопрос "Это что? Куда его надевать?" автор поста ответила:

"Никогда не догадаетесь, но это подушка, которая надевается между грудей, чтобы удобно было спать".

Комментарии с Threads

Другая участница обсуждения рассказала, что вообще давно пользуется подобной конструкцией.

"Я давно себе сшила, а потом всем желающим шила подушки-обнимашки. Так получилось, что люди с этими подушками и в подвал шли прятаться, и в эвакуацию брали, потому что уже не заснешь без нее".

Комментарий из Threads

Еще одна пользовательница отметила, что видела такую подушку у знакомой.

"Давно у знакомой видела, спит с ней. Чтобы не было морщинок в зоне декольте".

Комментарий из Threads

Подушка, которую носят во время сна

На фото – специальная подушка для груди. Один из известных вариантов такого изделия – Intimia Breast Pillow.

Подушка для груди

Это не обычная подушка и не бюстгальтер в классическом смысле. Мягкая центральная часть располагается между грудью, а система ремешков удерживает ее на месте в течение ночи.

Как носить подушку

Зачем она нужна

В первую очередь такая конструкция предназначена для людей, которые спят на боку.

В таком положении грудь смещается в сторону и может прижиматься к другой груди. Из-за этого кожа в области декольте собирается в складки.

Подушка создает мягкий барьер между грудью, уменьшая их соприкосновение, трение и давление на кожу.

Именно для этого, по словам производителя, и предназначен такой аксессуар.

Как спать с этой подушкой

Действительно ли она помогает от морщин

Производитель утверждает, что подушка помогает уменьшить складки в области декольте и предотвратить появление новых. Там также отмечают, что некоторые пользовательницы замечали изменения уже через несколько недель регулярного использования.

При этом связывать такой эффект исключительно с конкретной подушкой было бы неправильно. Ученые действительно изучали так называемые механические морщины — складки, которые могут образовываться из-за давления и заломов кожи во время сна.

Поэтому принцип работы такого изобретения понятен: подушка не позволяет груди сильно прижиматься друг к другу и может уменьшать заломы кожи. Но утверждать, что она гарантированно избавляет от морщин, оснований нет.

Кому такой аксессуар может быть удобен

Когда подушка может пригодиться:

тем, кто постоянно спит на боку — именно в таком положении грудь сильнее всего смещается друг к другу;

— именно в таком положении грудь сильнее всего смещается друг к другу; женщинам с большой грудью — из-за большего объема взаимное давление во время сна может быть сильнее;

— из-за большего объема взаимное давление во время сна может быть сильнее; тем, кто испытывает дискомфорт или чувствительность груди во время сна — конструкция может уменьшать трение между ними;

— конструкция может уменьшать трение между ними; во время беременности или грудного вскармливания — производитель также позиционирует изделие как вариант мягкой поддержки;

— производитель также позиционирует изделие как вариант мягкой поддержки; после операций на груди — однако в таком случае использование необходимо обязательно согласовать с врачом.

Последний пункт особенно важен. После операций на груди рекомендации относительно поддержки и положения во время сна зависят от типа вмешательства и этапа заживления, поэтому заменять рекомендации хирурга рекламной инструкцией производителя не стоит.

Когда подушка может приключиться. Инфографика: ИИ "Телеграф".

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