Для чего хозяйки клали это на конфорку: простое кухонное приспособление, которое спасет ваше блюдо

Многие видели эту пластину на кухне, но не знают зачем она нужна

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Необычный металлический диск с дырочками заметила в одном из магазинов "Аврора" пользовательница Threads. Она поинтересовалась, для чего нужна эта кухонная вещь, и в комментариях быстро получила ответ.

Оказалось, что это рассекатель пламени — простое приспособление для газовой плиты, которое кладут на конфорку, а сверху ставят кастрюлю или сковороду. "Телеграф" расскажет, как именно работает это устройство.

Находка из "Авроры". Фото: reeixit/Threads

Как работает рассекатель

Такие рассекатели были хорошо известны еще советским хозяйкам. Их использовали на газовых плитах, в частности при приготовлении каш, молочных блюд и других продуктов, которые легко пригорают. Простой металлический диск помогал сделать нагревание более равномерным.

Его устанавливают на конфорку газовой плиты, после чего сверху ставят посуду.

Во время работы часть тепла от пламени передается металлу. Нагретая пластина, в свою очередь, отдает тепло дну кастрюли или сковороды, благодаря чему нагревание происходит более равномерно. Именно поэтому такие приспособления используют для блюд, которые требуют длительного томления или легко пригорают.

Рассекатель также может пригодиться, если посуда имеет небольшое дно или ее нужно сделать более устойчивой на конфорке. Отдельные модели предназначены для использования со стеклянной или керамической посудой, однако перед этим стоит убедиться, что конкретную посуду разрешено использовать на открытом огне.

Рассекатель пламени

Для каш, перцев и баклажанов

В комментариях под публикацией пользователи рассказали, что пользуются рассекателями уже много лет.

Одна из них поделилась:

"Классная штука для гороховой, пшеничной или манной каши, каша не прилипает ко дну. Не разбирается, поэтому нужно следить, чтобы не убежало. Если помыть, то сразу нужно на огне прожарить, потому что начнет ржаветь. Пользуюсь давно (8–10 лет), удобно, только для газовых плит".

Комментарий из Threads

Другая пользовательница вспомнила способ, которым рассекатель использовала ее мама:

"Сначала застилаю фольгой плитку, сверху рассекатель и пеку перцы и баклажаны. Так делала мама и так делаю я".

Комментарий из Threads

"Прямо сейчас на этом рассекателе пламени варятся помидоры на лечо! Очень полезный девайс!", — написала еще одна комментаторша.

Комментарий из Threads

Действительно ли еда не пригорает

Главное преимущество рассекателя — не в том, что он полностью исключает возможность пригорания, а в том, что снижает интенсивность прямого нагрева отдельного участка дна.

Это особенно актуально для блюд, которые нужно долго готовить на плите. Производители таких приспособлений указывают среди их предназначений равномерный прогрев посуды, снижение риска пригорания и защиту дна от чрезмерного локального нагрева.

В то же время рассекатель не освобождает от необходимости следить за кастрюлей. Если молоко, каша или другая жидкость начинает выкипать, металлический диск этого не остановит.

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