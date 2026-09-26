Кому из военнообязанных "светит" штраф даже при оформлении отсрочки: объяснение юриста

Уплата штрафа не является обязательным условием получения отсрочки

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Учителя могут подавать запрос на отсрочку от мобилизации даже при наличии статуса розыска и неоплаченного штрафа в приложении "Резерв+". Однако даже в случае предоставления освобождения от призыва уже имеющийся штраф придется оплатить.

Адвокат Юрий Айвазян дал разъяснения по этому поводу в ответ на вопросы мужчины. Он написал, что устраивается на работу учителем и хочет получить отсрочку, однако у "Резерв+" статус "в розыске".

Как объяснил юрист, если мужчина подал заявление на уплату штрафа, ему не нужно ждать три дня его обработку. Запрос на отсрочку от мобилизации можно присылать немедленно, поскольку погашение финансовых санкций не является обязательным условием получения освобождения от призыва.

Будет ли отменен штраф и розыск при предоставлении отсрочки

Юрий Айвазян подчеркнул, что предоставление отсрочки никоим образом не останавливает производство по прошлым нарушениям. Заявление на уплату штрафа будет рассмотрено в обычном режиме. Красный статус (в розыске) у "Резерв+" также автоматически не исчезнет только из-за факта оформления права на отсрочку.

Что означает статус в "Резерв+". Источник: kora-guide.com

Как оформить отсрочку учителю, который находится в розыске ТЦК

Для оформления отсрочки онлайн нужно в приложении "Резерв+" зайти в меню "Сервисы". Там выбрать "Запрос на отсрочку" и нажать категорию "Учителя и другие педагогические работники заведений общего среднего образования".

После проверки информации и запроса система начнет автоматическую сверку. Данные, внесенные школой в АИКОМ (Автоматизированный информационный комплекс образовательного менеджмента), должны полностью совпадать с информацией Пенсионного фонда Украины относительно основного работодателя.

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему заплатить штраф, чтобы сняться с розыска ТЦК не всегда правильный шаг. Сначала следует проверить законность самого внесения военнообязанного в розыск.