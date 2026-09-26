Атака России на связь продолжается: несколько украинских телеканалов прекратили вещание

РФ бьет по дата-центрам и провайдерам

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Российские оккупанты целенаправленно бьют по украинским объектам связи. Под удары попали провайдеры, из-за чего некоторые украинские телеканалы не смогли выйти в эфир.

О проблемах сообщает телеканал "Армія TV — Військове телебачення України". На данный момент канал ведет прямую трансляцию в социальных сетях и YouTube.

"Телеканал Армія TV временно не в эфире из-за технических проблем, связанных с вражескими обстрелами. Мы продолжаем работать в YouTube и соцсетях", — говорится в сообщении.

Кроме того, телеканал "Новини.LIVE" приостановил трансляцию эфира и потерял телевизионный сигнал из-за массированных ударов РФ по дата-центрам. В пресс-службе ТВ-канала отметили, что остановка телевизионного сигнала носит временный характер.

"Новини.LIVE временно без сигнала из-за последствий российской атаки по столичным дата-центрам. Из-за многочисленных ударов российских войск по провайдерам связи в Киеве часть сервисов работает с перебоями — это коснулось и нашего эфира.

Специалисты уже работают над восстановлением сети. Как только сигнал стабилизируют, Новини.LIVE вернется в эфир в обычном режиме", — отметили в пресс-службе телеканала.

Из-за удара по инфраструктуре Cosmonova временно отсутствует сигнал телеканала "Ми-Україна+".

"Мы находимся в связи с техническими партнерами и работаем над восстановлением сигнала. О возобновлении речи сообщим дополнительно", — сообщили в пресс-службе ТВ-канала.

Украинский интернет-провайдер и поставщик цифрового телевидения, работающий в Киеве, kolo.tv сообщил, что их основное ядро ​​и дата-центр поражены и выведены из строя. Команда компании делает все возможное, чтобы как можно скорее вернуть все к стабильной работе и предоставить доступ к услугам.

Мира до зимы не будет?

Напомним, РФ поразила инфраструктуру дата-центра Cosmonova в Киеве, расположенную в бизнес-центре "Протасов". Удары могут замедлить сеть или вывести из строя отдельные части, но полностью лишить Украину связи подобными атаками невозможно.