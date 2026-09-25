Не всем многодетным — отсрочка: из-за какого нарушения могут мобилизовать

Какие документы нужны и как обжаловать отказ ТЦК

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Не все родители трех и более детей имеют право на отсрочку от мобилизации. Помешать может задолженность по уплате алиментов — однако важен не сам факт долга, а его размер.

Кто из многодетных отцов рискует потерять отсрочку из-за алиментов, когда задолженность становится критической и что делать, если ТЦК отказывает в отсрочке, выяснял "Телеграф".

Один-два месяца долга еще не приговор: где проходит граница

Закон не наказывает за любую задолженность автоматически. Об этом в эксклюзивном комментарии "Телеграфу" рассказала адвокат АО "Марусяк и Партнеры" Алла Школьная .

"Сама по себе задолженность по алиментам за один или два месяца не лишает мужчину права на отсрочку. Право не применяется, только если задолженность превышает сумму платежей за три месяца", — говорит Алла Школьная.

Адвокат приводит пример: если родитель обязан платить 8000 гривен ежемесячно, то долг в 8000 или 16000 гривен соответствует одному или двум месяцам и не является основанием для отказа. А вот сумма свыше 24 000 гривен уже превышает три месячных платежа. Именно такая задолженность может послужить причиной потери льготы.

"Если долг накапливался долгое время и превысил сумму трех месячных платежей, это уже может быть основанием для отказа в отсрочке", — отмечает адвокат. В каждом конкретном случае следует считать точную сумму долга, а не ориентироваться на сам факт просрочки.

Почему болезнь или увольнение не спасают от потери отсрочки

Многие мужчины надеются, что уважительная причина долга автоматически защитит их право на отсрочку. Школьная разъясняет: это не так.

"Причина, по которой возник долг, сама по себе не отменяет право на отсрочку. Но если долг превышает сумму алиментов за три месяца, он может стать основанием для отказа вне зависимости от того, почему возник", — говорит адвокат.

Задержка зарплаты, потеря работы или болезнь не дают автоматического иммунитета, если долг превысил порог. Причина задолженности имеет значение только в одном случае — когда мужчина считает, что долг посчитан неправильно. К примеру, исполнительная служба не учла уже сделанные платежи или неточно определила доход. В такой ситуации следует потребовать перерасчета, а не просто объяснять обстоятельства.

Долг погашен, а отсрочки нет: что происходит в реестрах

Отдельная проблема возникает уже после того, как мужчина рассчитался с долгом. Право на отсрочку восстанавливается, но на практике важна не дата платежа, а дата обновления реестров.

"Если мужчина полностью уплатил алименты, нужно получить от исполнителя документ, подтверждающий, что задолженности больше нет. Важно проверить информацию в Едином реестре должников", — объясняет Алла Школьная.

Погашение долга и обновление записи в реестре не происходит одновременно. Пока система показывает устаревшие данные, отсрочку могут не предоставить даже при нулевом долге. Поэтому перед обращением следует заранее собрать:

документ от исполнителя об отсутствии задолженности;

актуальный расчет алиментов;

подтверждение последних платежей;

свежую выписку из Единого реестра должников.

Государство проверяет долги само

Оформить отсрочку теперь можно и без визита в ТЦК через приложение "Резерв+". Систему для многодетных родителей запустило Минобороны в начале 2026 года.

Право подать заявку онлайн имеют мужчины, отвечающие трем условиям:

воспитывают троих и более детей до 18 лет, рожденных в одном или разных браках либо вне брака;

не имеют долга по алиментам или этот долг не превышает сумму платежей за три месяца;

имеют корректно внесенные данные в государственных реестрах.

Если информация устарела или сумма долга выше допустимого предела, приложение отказывает автоматически. В таком случае сначала придется обновить данные и погасить задолженность, а потом подавать запрос повторно. У системы есть такое же слабое место, что и у бумажного реестра: она ориентируется на цифры по состоянию на момент запроса. Если исполнительная служба еще не успела внести обновленную информацию об уплаченном долге, приложение покажет отказ даже тому, кто уже рассчитался с детьми.

Отказали в ТЦК? Вот какие бумаги требовать и куда идти в суд

Если в отсрочке отказали именно из-за долга по алиментам, устного ответа недостаточно. Первое, что нужно сделать, требовать письменное решение с четкой причиной отказа.

"Надо потребовать письменное решение об отказе с указанием конкретной причины, а также получить у исполнителя актуальный расчет задолженности, справку о наличии или отсутствии долга, подтверждение совершенных платежей", — говорит Алла Школьная.

Эти документы позволяют проверить, действительно ли сумма долга превышает три месячных платежа или ТЦК отказал ошибочно. Если предел не превышен или долг уже погашен, решение можно обжаловать в административном суде и потребовать повторного рассмотрения вопроса об отсрочке.

"Суды обращают внимание не просто на сам факт наличия долга, а на конкретные документы, размер задолженности и подтверждение права на отсрочку", — отмечает адвокат. Типичная практика в таких делах — проверка документов о детях, их содержании и информации об алиментной задолженности, а не оценка самого факта "есть долг — нет долга". Когда ТЦК ограничивается формулировкой "есть долг – отсрочки не будет", следует требовать точный расчет и проверять, соответствует ли такой отказ закону.