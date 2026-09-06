"Шлейка для собаки?" Українців повеселила трендова річ для сну: навіщо вона потрібна (фото)

Що це таке і навіщо її надягати перед сном

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У соцмережі Threads користувачі активно обговорюють незвичну конструкцію, призначення якої на перший погляд зрозуміти непросто. Фото виробу опублікувала одна з користувачок, після чого в коментарях почали гадати, для чого він потрібен.

Виявилося, що це спеціальна подушка для сну, яку надягають на тіло так, щоб м'яка частина розташовувалася між грудьми. "Телеграф" розповість, навіщо придумали такий аксесуар і кому він може бути зручним.

"Це що? Куди його одягати?"

Конструкція спантеличила не лише тих, хто побачив її вперше. Багато коментаторів не одразу зрозуміли, що саме перед ними.

Допис в Threads

У коментарях користувачі жартували, намагаючись вгадати призначення незвичної конструкції. Її порівнювали навіть із трусами для велосидіння та шлеєю для собак.

"Анатомічна шлея для пса? Мої таке носять", — пожартувала одна з коментаторок.

Коментар з Threads

Інша припустила: "Труси для велосидіння?"

Коментар з Threads

На запитання "Це що? Куди його одягати?" авторка допису відповіла:

"Ніколи не здогадаєтесь, але це подушка, яка одягається між грудей, щоб зручно було спати".

Коментарі з Threads

Інша учасниця обговорення розповіла, що взагалі давно користується подібною конструкцією.

"Я давно собі зшила, а потім усім охочим шила подушки-обіймашки. Так сталося, що люди з цими подушками і в підвал шли ховатися і в евакуацію брали, бо вже не заснеш без неї".

Коментар з Threads

Ще одна користувачка зазначила, що бачила таку подушку у знайомої.

"Давно у знайомої бачила, спить з нею. Щоб не було зморшок в зоні декольте".

Коментар з Threads

Подушка, яку носять під час сну

На фото — спеціальна подушка для грудей. Один із відомих варіантів такого виробу — Intimia Breast Pillow.

Подушка для грудей

Це не звичайна подушка і не бюстгальтер у класичному розумінні. М'яка центральна частина розташовується між грудьми, а система ремінців утримує її на місці протягом ночі.

Як носити подушку

Навіщо вона потрібна

Насамперед така конструкція розрахована на людей, які сплять на боці.

У цьому положенні груди під дією сили тяжіння зміщуються вбік і можуть притискатися одна до одної. Через це шкіра в зоні декольте збирається у складки.

Подушка створює своєрідний м'який бар'єр між грудьми. Вона зменшує їхнє взаємне притискання, а також тертя та тиск на шкіру.

Саме цей принцип виробник називає одним із головних призначень виробу.

Як спати з цієї подушкою

Чи справді вона допомагає від зморшок

Виробник стверджує, що подушка допомагає зменшити складки в зоні декольте та запобігти появі нових. Там також зазначають, що деякі користувачки помічали зміни вже через кілька тижнів регулярного використання.

Водночас пов'язувати це лише з конкретною подушкою було б неправильно. Науковці справді досліджували так звані механічні зморшки — складки, які можуть утворюватися через тиск і заломлення шкіри під час сну.

Тож логіка такого винаходу зрозуміла: подушка не дає грудям сильно притискатися одна до одної, а отже, може зменшувати заломи шкіри. Але говорити, що вона гарантовано прибирає зморшки, підстав немає.

Кому такий аксесуар може бути зручним

Коли подушка може стати у пригоді:

тим, хто постійно спить на боці — саме в такому положенні груди найсильніше зміщуються одна до одної;

— саме в такому положенні груди найсильніше зміщуються одна до одної; жінкам із великими грудьми — через більший об'єм взаємне притискання під час сну може бути відчутнішим;

— через більший об'єм взаємне притискання під час сну може бути відчутнішим; тим, хто відчуває дискомфорт або чутливість грудей під час сну — конструкція може зменшувати тертя між ними;

— конструкція може зменшувати тертя між ними; під час вагітності або грудного вигодовування — виробник також позиціонує виріб як варіант м'якої підтримки;

— виробник також позиціонує виріб як варіант м'якої підтримки; після операцій на грудях — однак у такому випадку використання потрібно обов'язково узгодити з лікарем.

Останній пункт особливо важливий. Після операцій на грудях рекомендації щодо підтримки та положення під час сну залежать від виду втручання й етапу загоєння, тому замінювати рекомендації хірурга рекламною інструкцією виробника не варто.

Коли подушка може стати у пригод. Інфографіка: ШІ "Телеграф".

Раніше "Телеграф" розповідав, яка річ із минулого рятує сон.