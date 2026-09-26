Не Google и не TikTok: почему "бабушкина" тетрадь с рецептами снова в моде

Когда-то такой был на каждой кухне

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Сегодня любой рецепт можно найти за несколько секунд в Google или сохранить видео из TikTok. Но старые тетради с бабушкиными рецептами снова становятся актуальными — их достают из шкафов, переписывают и даже заводят новые.

"Телеграф" расскажет, почему обычная тетрадь, которая когда-то была на каждой кухне, снова возвращается в моду.

Тетрадь, в которой было все

Рецепты часто не хранили в отдельных книгах — для них заводили обычную тетрадь, которая постепенно становилась своеобразной кулинарной сокровищницей. Туда годами записывали все, что хотелось приготовить еще раз: от праздничной выпечки до простых повседневных блюд.

Еще одна их особенность — рецепты не были четко структурированы. На одной странице был рецепт праздничного торта, на другой — варенья или маринада. Где-то между ними могла оказаться вырезка из журнала, клочок бумаги или рецепт, наспех записанный во время телефонного разговора.

Старая тетрадь с рецептами

Старая тетрадь с рецептами

Старая тетрадь с рецептами

Старая тетрадь с рецептами

А еще там были маленькие примечания, которые поняла бы только сама хозяйка: "делать на Новый год", "очень вкусно", "сахара меньше" или "печь до готовности".

Почему это снова становится модным

Парадокс в том, что современному человеку бумажная тетрадь вроде бы вообще не нужна. В телефоне можно хранить сотни рецептов, фотографировать удачные блюда и за секунды находить любую нужную пропорцию.

Но именно из-за обилия цифровой информации простые вещи снова становятся привлекательными. Отдельная тетрадь для рецептов — это еще один способ хотя бы ненадолго отложить телефон и записать что-то от руки.

К тому же собственная тетрадь не затеряется среди сотен сохраненных видео. Она просто будет лежать на кухне, и нужный рецепт можно будет открыть сразу.

А еще хочется не просто сохранить этот рецепт, а приготовить блюдо именно так, как когда-то это делала мама или бабушка. С теми же пропорциями, запахом и вкусом, которые помнишь из детства.

Теперь для этого даже не нужна старая тетрадь

Интересно, что сегодня не обязательно искать старую тетрадь на чердаке или в бабушкином шкафу. Кулинарные записные книжки уже можно купить готовыми — с красивой обложкой, разделами для разных блюд, местами для ингредиентов, собственных примечаний и даже фотографий.

По сути, остается только заполнить ее своими рецептами. Можно записывать туда те блюда, которые больше всего любят в семье, переносить любимые рецепты мамы, дописывать собственные вариации и оставлять небольшие комментарии.

Кулинарная записная книжка

Кулинарная записная книжка

Кулинарная записная книжка

Можно сделать такую тетрадь и самостоятельно. Взять обычный блокнот и постепенно превратить его в собственную кулинарную книгу без идеальных страниц и правильного оформления.

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