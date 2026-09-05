Не выбрасывайте маленькие банки. 11 стильных решений для дома
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Старые стеклянные банки не всегда стоит утилизировать
То, что кажется простым мусором, может легко пригодиться в быту. Немного фантазии и обычная банка получит вторую жизнь в вашем доме.
Обычная маленькая стеклянная банка может стать стильным органайзером, мини-вазой или удобным контейнером для мелочей. Об этом сообщает msn.
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Хранение продуктов
Прозрачные стеклянные банки — идеальное решение для порядка на кухне. Они делают хранение сухих продуктов наглядным: вы всегда видите, что лежит внутри и когда пора пополнить запасы.
Что удобно хранить:
- Крупы (рис, овсянку) и бобовые (фасоль, чечевицу)
- Макароны, муку и сахар
- Специи и ингредиенты для выпечки
Мини-огород на подоконнике: выращиваем зелень в банках
Маленькие стеклянные банки — отличная временная замена горшкам для базилика, петрушки, мяты или тимьяна.
- Главное правило — дренаж. У банок нет отверстий для стока воды, поэтому застой влаги может погубить корни.
- Простое решение: используйте баночку как красивое кашпо, поместив внутрь маленький технический горшочек с дырочками.
- Свет: ставьте зелень на подоконник, где достаточно солнца для выбранного вами растения.
Многоразовый дозатор для мыла
Стеклянная банка легко превращается в стильный дозатор для жидкого мыла или средства для посуды — достаточно подобрать крышку с помпой. Это практичное решение для кухни и ванной комнаты. Чтобы дозатор выглядел аккуратно и эстетично, наклейте на него водонепроницаемую этикетку с названием содержимого.
Порядок в ванной: хранение мелочей в банках
Небольшие стеклянные банки — отличный способ убрать хаос на полках и в ящиках ванной комнаты.
- Для чего использовать: храните в них ватные диски, резинки, заколки, кисти для макияжа и прочие аксессуары.
- Защита от влаги: предметы, которые боятся пыли и сырости, прячьте в банках с крышками.
- Эстетика: разложите вещи по категориям, и даже самая маленькая ванная станет выглядеть опрятно.
Уютные подсвечники из стеклянных банок
Из пустой стеклянной тары получаются отличные подсвечники и декоративные фонари для дома.
- Маленькие банки: идеально подходят под чайные или чайные парафиновые свечи.
- Большие банки: превращаются в стильные садовые или интерьерные фонари.
- Правило безопасности: не всё стекло выдерживает открытый огонь и нагрев — обычная банка может треснуть.
- Безопасная альтернатива: используйте LED-свечи на батарейках. Это красиво, просто и пожаробезопасно.
Домашние смеси специй в баночках
Маленькие стеклянные банки — идеальная тара для создания собственных авторских приправ (для барбекю, тако или итальянских трав).
- Главное правило: банка должна быть на 100% сухой, иначе специи скомкаются от влаги.
- Маркировка: обязательно наклейте стикер с составом и датой приготовления.
- Удобство: так вы сможете быстро находить нужные пряности и вовремя обновлять их запасы.
Простой органайзер для стола из стеклянных банок
Замените пластиковые подставки стеклянными банками — это бесплатная и стильная альтернатива для канцелярии.
- Для чего подходит: ручки, карандаши, маркеры, кисти, ножницы и мелочи для творчества.
- Сортировка: используйте банки разной высоты, чтобы легко разбить предметы по категориям.
- Безопасность: не берите тару с трещинами или сколами.
Стильные вазы из стеклянных банок
Зачем тратиться на дорогие вазы, если пустая банка идеально подходит для любых цветов?
- Что ставить: садовые букеты, засушенные композиции, одиночные цветы или полевые травы.
- Композиции: соберите вместе 3–4 банки разного размера — получился оригинальный декор для стола.
- Финишный штрих: смойте этикетку и обвяжите горлышко бечевкой, джутом или красивой лентой.
Ленивая овсянка и завтраки с собой в банке
Пустая банка — лучшая посуда для приготовления быстрых холодных завтраков.
- Рецепт базового слоя: засыпьте овсянку, залив ее молоком или йогуртом, добавьте фрукты, семена чиа или орехи и отправьте в холодильник на ночь.
- Свободное место: не заполняйте банку до самого верха — оставьте пространство, чтобы удобно перемешать ингредиенты перед едой.
- Какая банка подойдет: лучше взять модель с широким горлышком, ее проще наполнять и мыть.
Мини-террариум в обычной банке
Из прозрачной стеклянной банки легко сделать компактный и стильный Флорариум для дома.
- Закрытый террариум (с крышкой): подходит для влаголюбивых растений и мхов, создавая внутри свой микроклимат.
- Открытый террариум (без крышки): идеален для суккулентов и кактусов, которым нужен свежий воздух и сухая почва.
- Результат: оригинальный комнатный садик, который почти ничего не стоит и отлично украсит рабочий стол или полку.
Снежный шар из банки своими руками
Простая банка — отличная основа для создания новогоднего снежного шара или памятного подарка.
- Герметичность: используйте только банки с плотно закрывающейся крышкой, которая не пропускает воду.
- Секрет "плавного" снега: залейте внутри дистиллированную воду и добавьте капли глицерина — так блестки будут падать медленно и красиво.
- Безопасность декора: выбирайте только пластиковые или керамические фигурки, которые не полиняют и не размокнут.
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