Не выбрасывайте маленькие банки. 11 стильных решений для дома

Старые стеклянные банки не всегда стоит утилизировать

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То, что кажется простым мусором, может легко пригодиться в быту. Немного фантазии и обычная банка получит вторую жизнь в вашем доме.

Обычная маленькая стеклянная банка может стать стильным органайзером, мини-вазой или удобным контейнером для мелочей. Об этом сообщает msn.

11 оригинальных способов повторного использования стеклянных банок

Хранение продуктов

Прозрачные стеклянные банки — идеальное решение для порядка на кухне. Они делают хранение сухих продуктов наглядным: вы всегда видите, что лежит внутри и когда пора пополнить запасы.

Что удобно хранить:

Крупы (рис, овсянку) и бобовые (фасоль, чечевицу)

Макароны, муку и сахар

Специи и ингредиенты для выпечки

Хранение продуктов/Фото: ИИ

Мини-огород на подоконнике: выращиваем зелень в банках

Маленькие стеклянные банки — отличная временная замена горшкам для базилика, петрушки, мяты или тимьяна.

Главное правило — дренаж. У банок нет отверстий для стока воды, поэтому застой влаги может погубить корни.

У банок нет отверстий для стока воды, поэтому застой влаги может погубить корни. Простое решение: используйте баночку как красивое кашпо, поместив внутрь маленький технический горшочек с дырочками.

используйте баночку как красивое кашпо, поместив внутрь маленький технический горшочек с дырочками. Свет: ставьте зелень на подоконник, где достаточно солнца для выбранного вами растения.

Мини-огород на подоконнике: выращиваем зелень в банках/Фото: ИИ

Многоразовый дозатор для мыла

Стеклянная банка легко превращается в стильный дозатор для жидкого мыла или средства для посуды — достаточно подобрать крышку с помпой. Это практичное решение для кухни и ванной комнаты. Чтобы дозатор выглядел аккуратно и эстетично, наклейте на него водонепроницаемую этикетку с названием содержимого.

Многоразовый дозатор для мыла/Фото: ИИ

Порядок в ванной: хранение мелочей в банках

Небольшие стеклянные банки — отличный способ убрать хаос на полках и в ящиках ванной комнаты.

Для чего использовать: храните в них ватные диски, резинки, заколки, кисти для макияжа и прочие аксессуары.

храните в них ватные диски, резинки, заколки, кисти для макияжа и прочие аксессуары. Защита от влаги: предметы, которые боятся пыли и сырости, прячьте в банках с крышками.

предметы, которые боятся пыли и сырости, прячьте в банках с крышками. Эстетика: разложите вещи по категориям, и даже самая маленькая ванная станет выглядеть опрятно.

Порядок в ванной: хранение мелочей в банках/Фото: ИИ

Уютные подсвечники из стеклянных банок

Из пустой стеклянной тары получаются отличные подсвечники и декоративные фонари для дома.

Маленькие банки: идеально подходят под чайные или чайные парафиновые свечи.

идеально подходят под чайные или чайные парафиновые свечи. Большие банки: превращаются в стильные садовые или интерьерные фонари.

превращаются в стильные садовые или интерьерные фонари. Правило безопасности: не всё стекло выдерживает открытый огонь и нагрев — обычная банка может треснуть.

не всё стекло выдерживает открытый огонь и нагрев — обычная банка может треснуть. Безопасная альтернатива: используйте LED-свечи на батарейках. Это красиво, просто и пожаробезопасно.

Уютные подсвечники из стеклянных банок/Фото: ИИ

Домашние смеси специй в баночках

Маленькие стеклянные банки — идеальная тара для создания собственных авторских приправ (для барбекю, тако или итальянских трав).

Главное правило: банка должна быть на 100% сухой, иначе специи скомкаются от влаги.

банка должна быть на 100% сухой, иначе специи скомкаются от влаги. Маркировка: обязательно наклейте стикер с составом и датой приготовления.

обязательно наклейте стикер с составом и датой приготовления. Удобство: так вы сможете быстро находить нужные пряности и вовремя обновлять их запасы.

Домашние смеси специй в баночках/Фото: ИИ

Простой органайзер для стола из стеклянных банок

Замените пластиковые подставки стеклянными банками — это бесплатная и стильная альтернатива для канцелярии.

Для чего подходит: ручки, карандаши, маркеры, кисти, ножницы и мелочи для творчества.

ручки, карандаши, маркеры, кисти, ножницы и мелочи для творчества. Сортировка: используйте банки разной высоты, чтобы легко разбить предметы по категориям.

используйте банки разной высоты, чтобы легко разбить предметы по категориям. Безопасность: не берите тару с трещинами или сколами.

Простой органайзер для стола из стеклянных банок/Фото: ИИ

Стильные вазы из стеклянных банок

Зачем тратиться на дорогие вазы, если пустая банка идеально подходит для любых цветов?

Что ставить: садовые букеты, засушенные композиции, одиночные цветы или полевые травы.

садовые букеты, засушенные композиции, одиночные цветы или полевые травы. Композиции: соберите вместе 3–4 банки разного размера — получился оригинальный декор для стола.

соберите вместе 3–4 банки разного размера — получился оригинальный декор для стола. Финишный штрих: смойте этикетку и обвяжите горлышко бечевкой, джутом или красивой лентой.

Стильные вазы из стеклянных банок/Фото: ИИ

Ленивая овсянка и завтраки с собой в банке

Пустая банка — лучшая посуда для приготовления быстрых холодных завтраков.

Рецепт базового слоя: засыпьте овсянку, залив ее молоком или йогуртом, добавьте фрукты, семена чиа или орехи и отправьте в холодильник на ночь.

засыпьте овсянку, залив ее молоком или йогуртом, добавьте фрукты, семена чиа или орехи и отправьте в холодильник на ночь. Свободное место: не заполняйте банку до самого верха — оставьте пространство, чтобы удобно перемешать ингредиенты перед едой.

не заполняйте банку до самого верха — оставьте пространство, чтобы удобно перемешать ингредиенты перед едой. Какая банка подойдет: лучше взять модель с широким горлышком, ее проще наполнять и мыть.

Ленивая овсянка и завтраки с собой в банке/Фото: ИИ

Мини-террариум в обычной банке

Из прозрачной стеклянной банки легко сделать компактный и стильный Флорариум для дома.

Закрытый террариум (с крышкой): подходит для влаголюбивых растений и мхов, создавая внутри свой микроклимат.

подходит для влаголюбивых растений и мхов, создавая внутри свой микроклимат. Открытый террариум (без крышки): идеален для суккулентов и кактусов, которым нужен свежий воздух и сухая почва.

идеален для суккулентов и кактусов, которым нужен свежий воздух и сухая почва. Результат: оригинальный комнатный садик, который почти ничего не стоит и отлично украсит рабочий стол или полку.

Мини-террариум в обычной банке/Фото: ИИ

Снежный шар из банки своими руками

Простая банка — отличная основа для создания новогоднего снежного шара или памятного подарка.

Герметичность: используйте только банки с плотно закрывающейся крышкой, которая не пропускает воду.

используйте только банки с плотно закрывающейся крышкой, которая не пропускает воду. Секрет "плавного" снега: залейте внутри дистиллированную воду и добавьте капли глицерина — так блестки будут падать медленно и красиво.

залейте внутри дистиллированную воду и добавьте капли глицерина — так блестки будут падать медленно и красиво. Безопасность декора: выбирайте только пластиковые или керамические фигурки, которые не полиняют и не размокнут.

Снежный шар из банки своими руками/Фото: ИИ

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