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Не выбрасывайте маленькие банки. 11 стильных решений для дома

Автор
Михаил Корнилов
Дата публикации
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Автор
Стеклянные баночки пригодятся в быту Новость обновлена 05 сентября 2026, 18:41
Стеклянные баночки пригодятся в быту. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Старые стеклянные банки не всегда стоит утилизировать

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То, что кажется простым мусором, может легко пригодиться в быту. Немного фантазии и обычная банка получит вторую жизнь в вашем доме.

Обычная маленькая стеклянная банка может стать стильным органайзером, мини-вазой или удобным контейнером для мелочей. Об этом сообщает msn.

11 оригинальных способов повторного использования стеклянных банок

Хранение продуктов

Прозрачные стеклянные банки — идеальное решение для порядка на кухне. Они делают хранение сухих продуктов наглядным: вы всегда видите, что лежит внутри и когда пора пополнить запасы.

Что удобно хранить:

  • Крупы (рис, овсянку) и бобовые (фасоль, чечевицу)
  • Макароны, муку и сахар
  • Специи и ингредиенты для выпечки
Хранение продуктов
Хранение продуктов/Фото: ИИ

Мини-огород на подоконнике: выращиваем зелень в банках

Маленькие стеклянные банки — отличная временная замена горшкам для базилика, петрушки, мяты или тимьяна.

  • Главное правило — дренаж. У банок нет отверстий для стока воды, поэтому застой влаги может погубить корни.
  • Простое решение: используйте баночку как красивое кашпо, поместив внутрь маленький технический горшочек с дырочками.
  • Свет: ставьте зелень на подоконник, где достаточно солнца для выбранного вами растения.
Мини-огород на подоконнике: выращиваем зелень в банках
Мини-огород на подоконнике: выращиваем зелень в банках/Фото: ИИ

Многоразовый дозатор для мыла

Стеклянная банка легко превращается в стильный дозатор для жидкого мыла или средства для посуды — достаточно подобрать крышку с помпой. Это практичное решение для кухни и ванной комнаты. Чтобы дозатор выглядел аккуратно и эстетично, наклейте на него водонепроницаемую этикетку с названием содержимого.

Многоразовый дозатор для мыла
Многоразовый дозатор для мыла/Фото: ИИ

Порядок в ванной: хранение мелочей в банках

Небольшие стеклянные банки — отличный способ убрать хаос на полках и в ящиках ванной комнаты.

  • Для чего использовать: храните в них ватные диски, резинки, заколки, кисти для макияжа и прочие аксессуары.
  • Защита от влаги: предметы, которые боятся пыли и сырости, прячьте в банках с крышками.
  • Эстетика: разложите вещи по категориям, и даже самая маленькая ванная станет выглядеть опрятно.
Порядок в ванной: хранение мелочей в банках
Порядок в ванной: хранение мелочей в банках/Фото: ИИ

Уютные подсвечники из стеклянных банок

Из пустой стеклянной тары получаются отличные подсвечники и декоративные фонари для дома.

  • Маленькие банки: идеально подходят под чайные или чайные парафиновые свечи.
  • Большие банки: превращаются в стильные садовые или интерьерные фонари.
  • Правило безопасности: не всё стекло выдерживает открытый огонь и нагрев — обычная банка может треснуть.
  • Безопасная альтернатива: используйте LED-свечи на батарейках. Это красиво, просто и пожаробезопасно.
Уютные подсвечники из стеклянных банок
Уютные подсвечники из стеклянных банок/Фото: ИИ

Домашние смеси специй в баночках

Маленькие стеклянные банки — идеальная тара для создания собственных авторских приправ (для барбекю, тако или итальянских трав).

  • Главное правило: банка должна быть на 100% сухой, иначе специи скомкаются от влаги.
  • Маркировка: обязательно наклейте стикер с составом и датой приготовления.
  • Удобство: так вы сможете быстро находить нужные пряности и вовремя обновлять их запасы.
Домашние смеси специй в баночках
Домашние смеси специй в баночках/Фото: ИИ

Простой органайзер для стола из стеклянных банок

Замените пластиковые подставки стеклянными банками — это бесплатная и стильная альтернатива для канцелярии.

  • Для чего подходит: ручки, карандаши, маркеры, кисти, ножницы и мелочи для творчества.
  • Сортировка: используйте банки разной высоты, чтобы легко разбить предметы по категориям.
  • Безопасность: не берите тару с трещинами или сколами.
Простой органайзер для стола из стеклянных банок
Простой органайзер для стола из стеклянных банок/Фото: ИИ

Стильные вазы из стеклянных банок

Зачем тратиться на дорогие вазы, если пустая банка идеально подходит для любых цветов?

  • Что ставить: садовые букеты, засушенные композиции, одиночные цветы или полевые травы.
  • Композиции: соберите вместе 3–4 банки разного размера — получился оригинальный декор для стола.
  • Финишный штрих: смойте этикетку и обвяжите горлышко бечевкой, джутом или красивой лентой.
Стильные вазы из стеклянных банок
Стильные вазы из стеклянных банок/Фото: ИИ

Ленивая овсянка и завтраки с собой в банке

Пустая банка — лучшая посуда для приготовления быстрых холодных завтраков.

  • Рецепт базового слоя: засыпьте овсянку, залив ее молоком или йогуртом, добавьте фрукты, семена чиа или орехи и отправьте в холодильник на ночь.
  • Свободное место: не заполняйте банку до самого верха — оставьте пространство, чтобы удобно перемешать ингредиенты перед едой.
  • Какая банка подойдет: лучше взять модель с широким горлышком, ее проще наполнять и мыть.
Ленивая овсянка и завтраки с собой в банке
Ленивая овсянка и завтраки с собой в банке/Фото: ИИ

Мини-террариум в обычной банке

Из прозрачной стеклянной банки легко сделать компактный и стильный Флорариум для дома.

  • Закрытый террариум (с крышкой): подходит для влаголюбивых растений и мхов, создавая внутри свой микроклимат.
  • Открытый террариум (без крышки): идеален для суккулентов и кактусов, которым нужен свежий воздух и сухая почва.
  • Результат: оригинальный комнатный садик, который почти ничего не стоит и отлично украсит рабочий стол или полку.
Мини-террариум в обычной банке
Мини-террариум в обычной банке/Фото: ИИ

Снежный шар из банки своими руками

Простая банка — отличная основа для создания новогоднего снежного шара или памятного подарка.

  • Герметичность: используйте только банки с плотно закрывающейся крышкой, которая не пропускает воду.
  • Секрет "плавного" снега: залейте внутри дистиллированную воду и добавьте капли глицерина — так блестки будут падать медленно и красиво.
  • Безопасность декора: выбирайте только пластиковые или керамические фигурки, которые не полиняют и не размокнут.
Снежный шар из банки своими руками
Снежный шар из банки своими руками/Фото: ИИ

Ранее "Телеграф" рассказывал, чем помогут в быту крышечки от бутылок. Этому пластиковому изделию можно дать вторую жизнь в быту.

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#Баночки