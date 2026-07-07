Не выбрасывайте баночки от крема: они помогут навести порядок и сэкономить деньги

Эти емкости можно превратить в нужные вещи

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Маленькие металлические баночки от кремов и косметики часто просто выбрасывают после использования. Однако такие емкости могут получить вторую жизнь в быту.

Из них легко сделать полезные органайзеры для мелочей, которые помогут поддерживать порядок. Такой способ позволяет не только повторно использовать вещи, но и сэкономить на покупке новых аксессуаров, как написали в "Ios Andes 142".

Один из самых удобных вариантов – сделать компактный набор для шитья. В такой баночке легко поместятся иглы, нити, пуговицы и другие мелочи. А если закрепить на крышке небольшую тканевую подушечку, она станет еще удобным местом для хранения игл.

Еще одна полезная идея – использовать банку как миниорганайзер для украшений или таблеток. Благодаря компактным размерам ее легко носить в сумке или в рюкзаке. Внутри можно хранить кольца, серьги, цепочки или лекарства, которые нужно иметь под рукой.

Также несколько таких емкостей можно превратить в органайзер для рабочего стола. В них удобно складывать скрепки, кнопки, резинки для денег, шпильки и другие мелкие предметы, которые часто теряются. По желанию баночки можно покрасить или декорировать, чтобы они гармонично вписывались в интерьер.

Что можно сделать из баночек от крема. Фото: Телеграф

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, почему не стоит спешить выбрасывать использованные чайные пакетики.