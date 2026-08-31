Не мусор, а находка: винные бутылки обретут вторую жизнь в вашем доме (фото)

"Магия" стекла будет завораживать вас и ваших гостей

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Стеклянная тара часто скапливается на кухне в больших количествах. Бутылки из-под изысканного алкоголя или ароматного растительного масла обычно отправляются в мусорный контейнер.

Однако при минимальном приложении фантазии и усилий обычное стекло может стать ключевым элементом интерьера или оригинальным украшением приусадебного участка. "Телеграф" рассказывает о двух эффектных лайфхаках, которые дадут вторую жизнь бутылкам.

Светильники с гирляндами: магия света у вас дома

Стеклянная бутылка, наполненная огоньками — это готовый арт-объект, который создает неповторимую атмосферу уюта в комнате или на террасе. Мягкое свечение сквозь цветное или матовое стекло способно полностью изменить настроение вечернего интерьера.

Как реализовать: Самый простой путь — аккуратно пропустить тонкую светодиодную гирлянду на батарейках через горлышко бутылки, оставив блок питания снаружи или замаскировав его под пробку. Для более аккуратного вида (если вы хотите спрятать весь провод внутрь) можно просверлить небольшое отверстие у самого дна бутылки с помощью специального алмазного сверла по стеклу, через которое выводится шнур питания в сеть.

Самый простой путь — аккуратно пропустить тонкую светодиодную гирлянду на батарейках через горлышко бутылки, оставив блок питания снаружи или замаскировав его под пробку. Для более аккуратного вида (если вы хотите спрятать весь провод внутрь) можно просверлить небольшое отверстие у самого дна бутылки с помощью специального алмазного сверла по стеклу, через которое выводится шнур питания в сеть. Совет: Используйте бутылки из зеленого или коричневого стекла — они дают глубокий, приглушенный оттенок света, который смотрится особенно благородно и расслабляюще.

Светильники из бутылок/Фото: ИИ

Садовые бордюры: долговечная эстетика для клумб

На дачном участке стеклянные бутылки могут обрести вторую жизнь в качестве прочного, аккуратного и совершенно бесплатного материала для зонирования территории. Такой бордюр не боится влаги, не гниет и выглядит очень фактурно на фоне зелени.

Как реализовать: Подготовьте траншею нужной формы вдоль садовой дорожки или цветочной клумбы. Заполните бутылки песком или землей для дополнительной устойчивости и плотно вкопайте их горлышком вниз в ряд на одинаковую глубину. Благодаря донышкам, выступающим над землей, получится сияющий на солнце стеклянный кант.

Подготовьте траншею нужной формы вдоль садовой дорожки или цветочной клумбы. Заполните бутылки песком или землей для дополнительной устойчивости и плотно вкопайте их горлышком вниз в ряд на одинаковую глубину. Благодаря донышкам, выступающим над землей, получится сияющий на солнце стеклянный кант. Совет: Чередуйте бутылки разного цвета или выставляйте их на разной высоте, чтобы создать динамичный рельеф и оригинальный визуальный ритм ограждения.

Садовые бордюры/Фото: ИИ

Ранее "Телеграф" сообщал, куда применить пробки от вина. Опытные хозяйки никогда их не выбрасывают.