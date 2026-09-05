Зима готовит резкий поворот: когда Украину могут накрыть волны арктического холода

Морозы до -20 °C все еще возможны

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Несмотря на общую тенденцию к более мягким зимам, риск кратковременных арктических вторжений с сильными морозами до -15…-20 °C остается высоким. Особенно вероятными такие эпизоды могут быть во второй половине зимы — в январе и феврале.

"Телеграф" с помощью ИИ проанализировал открытые данные климатических служб и разобрался, какие атмосферные процессы могут привести к резкому похолоданию и какие регионы Украины могут сильнее всего ощутить последствия.

Каким может быть похолодание

По данным глобальных мониторинговых систем Немецкой службы погоды (DWD) и отчетов Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды (ECMWF), главный риск суровых морозов связан с фазовыми колебаниями в стратосфере.

Речь идет о кратковременных, но сильных волнах холода, которые могут длиться от 3 до 7 дней.

При таком сценарии холодный воздух может распространиться прежде всего на северные и восточные регионы Украины.

Наибольшую опасность такие резкие похолодания представляют для коммунальной инфраструктуры и дорожного движения. Особенно проблемным может стать резкий переход от плюсовых температур к сильному морозу.

Риски сильных морозов. Инфографика: ИИ "Телеграф"

Что такое внезапное стратосферное потепление

Одним из ключевых факторов возможного похолодания является внезапное стратосферное потепление (SSW).

Справка: Внезапное стратосферное потепление (SSW) — это резкое повышение температуры в стратосфере над Арктикой, которое может ослабить или изменить полярный вихрь. В некоторых случаях это создает условия для перемещения холодного арктического воздуха на юг и вызывает сильные похолодания в Европе.

В конце января или в феврале возрастает риск распада полярного вихря. Когда меандры высотного струйного течения ослабевают, холодный арктический воздух из района Гренландии и Баренцева моря может продвинуться далеко на юг.

В результате арктический воздух способен охватить значительную часть Восточной Европы.

Именно такие перестройки атмосферной циркуляции могут стать причиной коротких, но очень сильных волн холода.

Какую роль может сыграть Эль-Ниньо

Еще одним фактором является влияние Эль-Ниньо, которое может меняться в конце зимнего сезона.

Справка: Эль-Ниньо, или Южная осцилляция — колебание температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана, которое заметно влияет на климат.

Как подтверждают исследования британского Метеорологического управления (UK Met Office), влияние Эль-Ниньо на европейский регион может меняться ближе к концу зимы.

Это способствует формированию так называемых скандинавских блокирующих антициклонов.

Такие атмосферные системы могут открывать путь для ультраполярных вторжений — поступления очень холодного арктического воздуха далеко на юг.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что ноябрь станет переломным для погоды в Украине.