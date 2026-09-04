Ноябрь станет переломным для погоды в Украине: мощная аномалия выйдет на пик

Погодные аномалии усилятся к концу осени

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Ноябрь может стать ключевым месяцем для понимания того, какой будет предстоящая зима в Украине. Именно на конец осени приходится период, когда метеорологи ожидают наибольшего усиления глобальной климатической аномалии, способной влиять на погоду в разных частях мира.

"Телеграф" с помощью ИИ проанализировал открытые данные климатических служб и разобрался, что они означают для Украины.

Справка: Эль-Ниньо, или Южная осцилляция — колебание температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана, которое заметно влияет на климат.

По прогнозу WMO (Всемирной метеорологической организации), Эль-Ниньо продолжит усиливаться в сентябре-ноябре, а наибольшей силы может достичь в ноябре-декабре.

Американское NOAA (Национальное управление океанических и атмосферных исследований) также прогнозирует дальнейшее усиление явления к концу 2026 года. Вероятность очень сильного Эль-Ниньо осенью и зимой американские метеорологи оценивают более чем в 90%.

Японцы дают еще более тревожный сигнал

Свои расчеты обнародовало и Японское метеорологическое агентство. В прогнозе от 10 августа JMA оценило вероятность сохранения Эль-Ниньо до зимы в 100%.

Японские метеорологи ожидают, что температура воды в районе NINO.3 продолжит расти. По их оценкам, показатели могут приблизиться к уровням, которые наблюдались во время одного из самых мощных эпизодов Эль-Ниньо — в 1997 году.

Справка: Эль-Ниньо 1997–1998 годов было одним из самых сильных за всю историю наблюдений. Оно вызвало масштабные погодные аномалии в разных регионах мира — от сильных дождей и наводнений до засух и лесных пожаров.

В то же время буквально сравнивать нынешнюю ситуацию с 1997 годом не стоит. Схожие показатели температуры океана еще не означают, что погода в Украине повторит сценарий той зимы.

Эль-Ниньо продолжит усилиться. Инфографика: ИИ "Телеграф"

Будет ли из-за этого теплая зима в Украине?

Сильный Эль-Ниньо не означает автоматически теплую и бесснежную зиму в Украине. Делать такой вывод только по одному показателю пока рано.

NOAA также отмечает, что даже очень сильный Эль-Ниньо лишь повышает вероятность определенных погодных сценариев, но не гарантирует их для конкретного региона.

На погоду в Украине будут влиять и другие факторы, в частности:

процессы над Атлантикой;

атмосферная циркуляция над Европой;

ситуация в Арктике;

движение холодного воздуха с севера.

Почему ноябрь может все изменить

Как объясняют специалисты ECMWF, сезонные прогнозы имеют определенные ограничения, а их точность зависит от того, насколько предсказуемыми являются масштабные атмосферные и океанические процессы.

В ноябре ситуация станет понятнее сразу по нескольким причинам. Во-первых, Эль-Ниньо, согласно прогнозу WMO, именно тогда приблизится к максимальной силе. Во-вторых, метеорологи получат новые данные о состоянии океана и атмосферы.

А это позволит сезонным моделям точнее оценить будущую погоду в Европе.

Поэтому ноябрьские обновления прогнозов могут оказаться значительно более показательными, чем нынешние. Именно тогда можно будет лучше оценить риски сильных морозов, снега и резких изменений температуры в Украине.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какой будет осень в Украине.