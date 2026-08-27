Украину ждет необычная осень: может ли погода повлиять на начало отопительного сезона

Метеорологи ожидают необычный температурный фон

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Осень в Украине в этом году может начаться с теплой погоды, а температура может быть выше климатической нормы. В начале отопительного сезона это может иметь действительно большое значение, поскольку при теплой потребность в отоплении появится позже.

В этом материале "Телеграф" с помощью искусственного интеллекта проанализировал информацию из открытых данных о прогнозах на осень. Согласно данным европейской службы мониторинга климата Copernicus Climate Change Service (C3S), температура воздуха в период с сентября по ноябрь будет выше нормы в большей части Европы.

Немецкая метеослужба DWD оценивает вероятность более теплой погоды этой осенью, как высокую. Кроме того, в период в октября по декабрь температура также может быть выше нормы на 1–1,2 °C. Для Украины это говорит о том, что теплый период, вероятно, продлится до поздней осени.

Одним из факторов, теплой погоды этой осенью является развитие Эль-Ниньо — климатического явления в Тихом океане. Его влияние на атмосферные процессы может сказываться на погоды в разных уголках мира.

Эль-Ниньо. Инфографика: "Телеграф" / ИИ

При этом, прогноз осадков является менее точным, потому пока нельзя сказать, будет ли осень дождливой или наоборот.

Несмотря на благоприятные прогнозы, нельзя исключать волны похолодания. Но общий температурный фон остается выше нормы. Заметное похолодание может прийти позже.

Задержавшееся тепло может повлиять и на сроки начала отопительного сезона. При комфортной температуре его могут отсрочить чтобы не расходовать теплоноситель и топливо раньше необходимости.

Согласно прогнозам, теплый и влажный осенний воздух может способствовать образованию туманов. Особенно это может быть в утренние и вечерние часы.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, почему не стоит верить обещаниям о "теплой зиме".