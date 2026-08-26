Эль-Ниньо меняет прогноз: когда украинцам ждать настоящего осеннего холода

Погода может преподнести настоящий сюрприз

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Украинцам пока рано ждать прихода настоящих осенних холодов в следующем месяце. Однако это не означает, что всю осень продлится теплая погода.

Согласно прогнозам Всемирной метеорологической организации, есть вероятность, что температура в сентябре и даже в октябре может быть выше нормы в некоторых регионах.

Заметно повлиять на погоду этой осенью может Эль-Ниньо. Это природное явление, которое происходит из-за сильного нагрева воды в экваториальной части Тихого океана. В настоящее время оно усиливается. По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA), вероятность сильного Эль-Ниньо осенью и зимой превышает 90%.

Эль-Ниньо. Инфографика: "Телеграф" / ИИ

Однако это не говорит о том, что на протяжении всей осени в Украине будет преимущественно теплая погода. Дело в том, что явление Эль-Ниньо влияет на погоду в разных частях нашей планеты по-разному.

При этом, по прогнозам, сентябрь с большей вероятностью не огорчит холодами. Хотя отдельные прохладные дни возможны, но говорить о длительном осеннем похолодании пока рано.

Наиболее вероятным периодом для наступления ощутимых холодов является октябрь-ноябрь. В то же время точные прогнозы по датам в эти месяцы также в настоящее время составить сложно. Зачастую сезонные прогнозы показывают общую тенденцию на несколько месяцев вперед, но не на конкретные дни.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, почему не стоит верить обещаниям о "теплой зиме".