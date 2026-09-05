Зима готує різкий поворот: коли Україну можуть накрити хвилі арктичного холоду

Морози до -20 °C все ще можливі

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Попри загальну тенденцію до м’якших зим, ризик короткочасних арктичних вторгнень із сильними морозами до -15…-20 °C залишається високим. Особливо ймовірними такі епізоди можуть бути у другій половині зими — в січні та лютому.

"Телеграф" за допомогою ШІ проаналізував відкриті дані кліматичних служб і розібрався, які атмосферні процеси можуть призвести до різкого похолодання та які регіони України можуть найбільше відчути наслідки.

Яким може бути похолодання

За даними глобальних моніторингових систем Німецької служби погоди (DWD) та звітів Європейського центру середньострокових прогнозів погоди (ECMWF), головний ризик суворих морозів пов’язаний із фазовими коливаннями у стратосфері.

Йдеться про короткочасні, але сильні хвилі холоду, які можуть тривати від 3 до 7 днів.

За такого сценарію холодне повітря може поширитися насамперед на північні та східні регіони України.

Найбільшу небезпеку такі різкі похолодання становлять для комунальної інфраструктури та дорожнього руху. Особливо проблемним може стати різкий перехід від плюсових температур до сильного морозу.

Ризики сильних морозів. Інфографіка: ШІ "Телеграф"

Що таке раптове стратосферне потепління

Одним із ключових факторів можливого похолодання є раптове стратосферне потепління (SSW).

Довідка: Раптове стратосферне потепління (SSW) — це різке підвищення температури у стратосфері над Арктикою, яке може послабити або змінити полярний вихор. У деяких випадках це створює умови для переміщення холодного арктичного повітря на південь і спричиняє сильні похолодання в Європі.

Наприкінці січня або в лютому зростає ризик розпаду полярного вихору. Коли меандри висотної струменевої течії слабшають, холодне арктичне повітря з району Гренландії та Баренцевого моря може просунутися далеко на південь.

У результаті арктичне повітря здатне охопити значну частину Східної Європи.

Саме такі перебудови атмосферної циркуляції можуть стати причиною коротких, але дуже сильних хвиль холоду.

Яку роль може зіграти Ель-Ніньо

Ще одним фактором є вплив Ель-Ніньо, який може змінюватися наприкінці зимового сезону.

Довідка: Ель-Ніньйо, або Південна осциляція — коливання температури поверхневого шару води в екваторіальній частині Тихого океану, що помітно впливає на клімат.

Як підтверджують дослідження британського Метеорологічного управління (UK Met Office), вплив Ель-Ніньо на європейський регіон може змінюватися ближче до кінця зими.

Це сприяє формуванню так званих скандинавських блокуючих антициклонів.

Такі атмосферні системи можуть відкривати шлях для ультраполярних вторгнень — надходження дуже холодного арктичного повітря далеко на південь.

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