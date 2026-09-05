Открыли банку — и обед готов: украинка показала, чем стоит запастись на зиму

Идеальная сытная заготовка на случай отключений электричества

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Подготовка к зимнему сезону с возможными отключениями электроэнергии и тепла требует особой практичности и продуманности. Украинцам советуют запасаться не просто крупами, а сразу готовить блюда, которые долго хранятся и при необходимости превращаются в полноценный горячий прием пищи буквально за пару минут.

Предпринимательница Вика Чайковская на своей странице в Instagram показала, как готовит консервы из перловой каши с мясом.

Перловую крупу недооценивают, считая ее сухой или сложной в приготовлении. Но при долгом томлении в духовке вместе с мясом и овощной зажаркой перловка становится мягкой, нежной и ароматной. Свиная лопатка с небольшим количеством жира отдает каше сок, делая блюдо калорийным и сытным, что очень важно в холодное время года.

Для наполнения 14 полулитровых банок понадобится:

около 2 кг сочной свинины (отлично подойдет лопатка);

700 г перловки;

300 г лука;

300 г моркови;

соль и перец по вкусу.

Перловка с мясом на зиму. Скриншот Instagram/vica.chaikivska

Перловку промойте и замочите в холодной воде минимум на четыре часа, а лучше на всю ночь. Из натертой моркови и нарезанного лука приготовьте классическую зажарку. В каждую стерильную банку уложите слой мяса (примерно на треть объема), добавьте одну полную с верхом ложку овощной зажарки и четыре столовые ложки вымоченной крупы. Добавьте неполную чайную ложку соли, немного перца и долейте обычную холодную воду по "плечики" банки. Накройте банки фольгой или крышками без резинок и отправьте в духовку готовиться при 180 градусах. Как только содержимое закипит, снизьте температуру до 160 градусов и томите ровно три часа. После запекания плотно закрутите банки, укутайте их до полного остывания, а затем уберите на хранение в прохладное место.

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