Открыли банку — и обед готов: украинка показала, чем стоит запастись на зиму
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Идеальная сытная заготовка на случай отключений электричества
Подготовка к зимнему сезону с возможными отключениями электроэнергии и тепла требует особой практичности и продуманности. Украинцам советуют запасаться не просто крупами, а сразу готовить блюда, которые долго хранятся и при необходимости превращаются в полноценный горячий прием пищи буквально за пару минут.
Предпринимательница Вика Чайковская на своей странице в Instagram показала, как готовит консервы из перловой каши с мясом.
Перловую крупу недооценивают, считая ее сухой или сложной в приготовлении. Но при долгом томлении в духовке вместе с мясом и овощной зажаркой перловка становится мягкой, нежной и ароматной. Свиная лопатка с небольшим количеством жира отдает каше сок, делая блюдо калорийным и сытным, что очень важно в холодное время года.
Для наполнения 14 полулитровых банок понадобится:
- около 2 кг сочной свинины (отлично подойдет лопатка);
- 700 г перловки;
- 300 г лука;
- 300 г моркови;
- соль и перец по вкусу.
- Перловку промойте и замочите в холодной воде минимум на четыре часа, а лучше на всю ночь.
- Из натертой моркови и нарезанного лука приготовьте классическую зажарку.
- В каждую стерильную банку уложите слой мяса (примерно на треть объема), добавьте одну полную с верхом ложку овощной зажарки и четыре столовые ложки вымоченной крупы. Добавьте неполную чайную ложку соли, немного перца и долейте обычную холодную воду по "плечики" банки.
- Накройте банки фольгой или крышками без резинок и отправьте в духовку готовиться при 180 градусах.
- Как только содержимое закипит, снизьте температуру до 160 градусов и томите ровно три часа.
- После запекания плотно закрутите банки, укутайте их до полного остывания, а затем уберите на хранение в прохладное место.
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